Gurabo. El Colegio San Ignacio de Loyola de San Juan avanzó este viernes al “Final Four” de la Copa Buzzer Beater en la categoría senior masculino tras derrotar en dos sets al Colegio San Felipe de Arecibo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Los Leones de San Ignacio (1) se agenciaron el triunfo sobre San Felipe (8) con marcadores de 25-21 y 25-16. Max Aponte, considerado el mejor jugador de la clase 2027, fue el líder ofensivo con 12 puntos, cinco en ataques y siete en servicios directos.

“Fue un juego que el marcador no refleja lo complicado que fue porque, para poder llegar a los mejores cuatro, hay que superar en el camino a equipos que son muy buenos. Pero estamos supercontentos porque los muchachos rindieron al nivel que esperábamos”, expresó Orlando Irizarry, dirigente de San Ignacio, a Primera Hora .

San Ignacio busca este año recuperar la corona del voleibol escolar, luego de que el Colegio San José de Río Piedras, liderado por Jean Paul González, detuviera su racha de cuatro títulos nacionales consecutivos en la pasada edición.

Los Leones han ocupado la primera posición del Power Ranking de Buzzer Beater desde el inicio de temporada, por lo que llegaron a Gurabo como los favoritos a ganarlo todo. Irizarry entiende que la mayor fortaleza de este equipo es su profundidad, ya que, además de Aponte, cuentan con figuras como Fernando Castelló y Jorge Suárez.

“Este equipo tiene mucho personal más que nada. Se conocen mucho. Llevan juntos muchos años y han ganado en todas las categorías, así que saben ganar. Nada está escrito en piedra, pero yo creo que eso es lo que los hace capaces de recuperar el campeonato”, opinó el técnico.

San Ignacio enfrentará a Caribbean School de Ponce (5) en el “Final Four” masculino. Esto después de que Caribbean derrotó en dos parciales a (25-15, 25-21) a Saint Francis School de Carolina (4). Sebastián Maldonado fue el mejor con ocho unidades, todas en remates.

Los Leones salieron victoriosos en las dos ocasiones que se vieron las caras con Caribbean a lo largo de la campaña, por lo que el conjunto ponceño llegará como el desfavorecido.

Anibal Rodríguez, de Caribbean School de Ponce. ( Buzzer Beater / José Santana )

Saint John’s School de San Juan (3) y el Colegio San José de Río Piedras (2) se medirán en la otra llave del “Final Four” de la Copa Buzzer Beater.

Saint John’s aseguró su espacio con un reñido triunfo en tres sets (25-14, 21-25, 15-13) sobre el Colegio Adianez de Guaynabo (6). Spiro Torres tuvo una gran actuación con 18 asistencias y seis tantos, dos en ataques y seis en bloqueos.

San José, por su parte, está de vuelta en la semifinal tras vencer en dos parciales (25-17, 25-18) al Colegio Católico Notre Dame de Caguas (7). Reynaldo de Jesús impulsó a los campeones defensores con nueve puntos, cinco en remates, dos en bloqueos y dos en saques.

Adianez suda, pero sobrevive el “Elite Eight”

En el torneo senior femenino, el Colegio Adianez mantuvo vivas sus esperanzas de continuar su reinado en el Buzzer Beater por tercera edición consecutiva al derrotar en tres sets (25-23, 20-25, 15-8) a Bayamón Military Academy (8).

Adianez enfrentará en el “Final Four” a Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande (4), institución que adelantó por primera vez a esta fase del torneo.

Jireh ponchó su boleto a las semifinales del campeonato nacional con una dramática victoria en tres sets (17-25, 25-15, 15-11) ante el Colegio Capitán Correa de Hatillo (5). La ofensiva de la escuela fundada por el exreguetonero y ahora evangelista Héctor Delgado fue liderada por Johnnyeshk Carrasquillo, quien finalizó con 19 tantos, uno en saque y otro en bloqueo.

Jugadoras de Jireh Kingdom Christian Academy celebran el pase al "Final Four" del Buzzer Beater. ( Buzzer Beater / José Santana )

En la otra llave, el Colegio Notre Dame (3) enfrentará a Guamaní Private School (7) en el “Final Four” femenino.

Notre Dame superó en dos cerrados parciales (25-20, 27-25) a Piaget Bilingual Academy de Manatí para asegurar su espacio. Daiangelie González fue la mejor con 16 puntos, 14 en ataques y dos en servicios.

A su vez, Guamaní sorprendió a Saint Francis School (2) con un triunfo en tres sets (26-24, 16-25, 15-7). Paola Aulet fue la más destacada con 11 asistencias y cinco unidades, dos en remates y tres en saques.

La acción del “Final Four” comenzará este sábado, a partir de las 1:15 p.m., en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.