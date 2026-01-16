Harrisburg, Pensilvania. Una investigación federal sobre un extenso esquema de apuestas para arreglar partidos de baloncesto se extendió desde la Asociación China de Baloncesto hasta la NCAA y ha involucrado a 26 personas, incluidos jugadores universitarios actuales y anteriores, revelaron los fiscales el jueves.

Los cargos presentados en el tribunal federal de Filadelfia incluyen soborno, fraude electrónico y conspiración.

¿Cómo funcionó el plan?

Un grupo de amaños, incluyendo apostadores, reclutaba a jugadores con la promesa de un gran pago a cambio de un rendimiento inferior al esperado durante un partido, según la fiscalía. Estos amaños apostaban entonces contra los equipos de los jugadores en esos partidos, defraudando a las casas de apuestas y a otros apostadores, según las autoridades.

¿Cómo se les pagaba a los jugadores?

En efectivo, entregado en mano por los amañadores tras el exitoso amaño de un partido, según la fiscalía. Esto implicaba que los amañadores viajaban a más de una docena de estados para entregar el dinero a los jugadores en sus campus o mientras viajaban entre partidos.

¿Cuánto dinero estuvo en juego?

La fiscalía no especificó exactamente cuánto supuestamente recibieron los amañadores en ganancias ilícitas. Sin embargo, afirmó que apostaron millones de dólares, generando ganancias sustanciales para sí mismos, y pagaron cientos de miles de dólares a los jugadores en sobornos.

Los pagos a los jugadores solían oscilar entre $10,000 y $30,000 dólares por partido. Mientras tanto, los amañadores depositaron casi $200,000 en sobornos y ganancias compartidas de dos partidos amañados de la Asociación China de Baloncesto en el depósito de un jugador en Florida, según informaron las autoridades.

¿Cuántos juegos estuvieron involucrados?

Al menos 29 juegos de la NCAA hasta enero de 2025, según la acusación, más dos juegos en la Asociación China de Baloncesto.

¿Alguno de los jugadores acusados ​​compitió esta temporada?

Cuatro de los jugadores acusados ​​—Simeon Cottle, Carlos Hart, Oumar Koureissi y Camian Shell— jugaron para sus equipos actuales en los últimos días, aunque las acusaciones en su contra no se refieren a esta temporada, sino a la 2023-24.

¿Cuando empezó esto?

Los amañadores comenzaron en 2023 con dos partidos en la Asociación China de Baloncesto y, tras tener éxito allí, pasaron a amañar partidos de la NCAA después de eso.

¿Quiénes fueron los supuestos intermediarios?

Seis hombres principalmente, según la fiscalía. Tres tenían vínculos con jugadores a través de entrenamiento, dos fueron descritos como apostadores y pronosticadores deportivos, y uno es el exjugador de la NBA Antonio Blakeney, según la fiscalía.

¿La investigación ha terminado?

La acusación sugiere que muchos otros, incluidos jugadores anónimos, tuvieron un papel en el plan pero no fueron acusados, y el fiscal estadounidense David Metcalf dijo que la investigación continúa.

¿Cómo encaja esto en las preocupaciones más amplias sobre las apuestas deportivas?

La acusación es el último escándalo de apuestas que ha sacudido el mundo deportivo desde que una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2018 desencadenó un auge meteórico en las apuestas deportivas legales.

Esto se produce tras el desmantelamiento federal de operaciones de apuestas ilegales vinculadas al baloncesto profesional, la suspensión de por vida de la NCAA a al menos 10 jugadores de baloncesto por apostar y dos jugadores de las Grandes Ligas de béisbol que enfrentan cargos federales por aceptar sobornos para ayudar a los jugadores.