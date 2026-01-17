El receptor puertorriqueño Víctor Caratini llegó a un acuerdo de dos años por $14 millones con los Twins de Minnesota, reportó este viernes Mark Feinsand de MLB Network.

El contrato está pendiente de un examen físico, por lo que Minnesota aún no lo ha oficializado.

Caratini, de 32 años, jugó las últimas dos temporadas de las Grandes Ligas con los Astros de Houston. En la campaña anterior, bateó para .259, con 12 cuadrangulares y 46 carreras remolcadas, en 114 juegos bajo la dirección de Josué “Joe” Espada.

El ponceño batea a las dos manos y ha estado nueve años en las Mayores. Antes de su estancia en Houston, militó con los Cubs de Chicago (2017-2020), los Padres de San Diego (2021) y los Brewers de Milwaukee (2022-2023).

Este acuerdo con Minnesota sería el más lucrativo que ha pactado en su carrera como pelotero profesional, superando el contrato de dos años y $12 millones que firmó en 2023 con los Astros.

Con su firma, los Twins volverán a contar con un boricua en la receptoría, luego de la salida de Christian Vázquez, cuyo contrato de tres años con Minnesota expiró en 2025.

Vázquez, por su parte, sigue a la espera de una nueva oportunidad en las Grandes Ligas mientras intenta ganar el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Cangrejeros de Santurce.