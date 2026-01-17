Un ramillete de seis carreras en la séptima entrada le dio el viernes a los Cangrejeros de Santurce un triunfo, 8-4, sobre los Leones de Ponce en el cuarto juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), celebrado en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Con este cuarto triunfo consecutivo, Santurce aumentó su ventaja a 4-0 y podría completar la barrida este domingo cuando vuelva a visitar la “Perla del Sur” para el quinto partido del baile de coronación.

Los crustáceos contaron con otra sólida salida de Daryl Thompson (1-0), quien contuvo las amenazas de los Leones en la segunda y cuarta entrada. El derecho se llevó el triunfo luego de permitir una carrera en su trabajo de cinco episodios, en las que también toleró cuatro indiscutibles y propinó cuatro ponches. Concedió dos bases por bolas.

Daryl Thompson lanza por los Cangrejeros en el cuarto juego de la final de la LBPRC contra los Leones en Ponce. ( Suministrada )

Los Cangrejeros fueron los primeros en romper el hielo en el plato y produjeron un par de anotaciones a punta de dobles en combinación con un error en el sexto episodio. El importado Yohandy Morales abrió la entrada con un doble al predio izquierdo y Nelson Velázquez le siguió con otro al predio derecho para provocar marcar la primera carrera del partido.

Acto seguido, Brian Rey fue dominado con elevado y Shed Long Jr. puso un batazo por el lanzador Brady Tedesco. El zurdo de los Leones recogió la bola a tiempo, pero erró en su tiro a la inicial. Mientras eso sucedía, Velázquez marcaba una raya más para ampliar la ventaja de Santurce, 2-0.

Jesmuel Valentín y Emmanuel Rivera conectaron sencillos en la parte baja de la sexta entrada, provocando que Thompson fuera relevado en la loma por Andrew Vásquez. El zurdo dominó al siguiente bateador antes de darle boleto gratis a Sammy Hernández para congestionar el tráfico de camisas blancas. Entonces, Matt Batten se embasó en jugada de selección con un batazo por el campocorto y Valentín pisaba el plato para poner la pizarra 2-1.

La séptima entrada resultó ser la de mayor productividad para los Cangrejeros. Lograron llenar las almohadillas sin outs con dos bases por bolas y un toque de Andrew Velázquez. Con este panorama, el dirigente de los Leones, Andy González, entró al terreno para traer a Andrew Marrero.

El derecho retiró por la vía del ponche a Rubén Castro, pero, con un lanzamiento salvaje, dio paso a la tercera carrera de los Cangrejeros. Más adelante, llegaron cinco rayitas más. Dos de ellas producto de un doble del bateador emergente Juan Centeno y tres de un segundo doble del receptor Brian Navarreto para el 8-1.

Un doble de Valentín produjo dos anotaciones para Ponce y colocó el partido 8-3 en la parte baja de ese séptimo episodio. En el octavo acto, un sencillo de Will Simoneit remolcó la cuarta anotación de los sureños.

El revés fue a la cuenta de Tedesco (0-1) luego de darle paso a siete carreras en su apertura de cinco y un tercio de entrada. Retiró a dos bateadores por la vía del ponche.

El quinto juego será transmitido por WAPA Deportes. Además, podrá verse a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por el canal de YouTube de los Leones.