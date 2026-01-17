Houston. Kevin Durant anotó 39 puntos y acertó seis triples, su mejor marca de la temporada, para que los Rockets de Houston se apuntaran el viernes un triunfo de 110-105 sobre los Timberwolves de Minnesota.

Alperen Sengun añadió 25 puntos con 14 rebotes para ayudar a que los Rockets se recuperaran después de una paliza sufrida ante Oklahoma City la noche del jueves.

Una racha de 6-2 de los Timberwolves, con cuatro puntos de Julius Randle, los acercó a 105-102 con aproximadamente 90 segundos por jugar. Sengun cometió su sexta falta poco después y Jaden McDaniels encestó uno de dos tiros libres para acercar a Minnesota a dos puntos.

Durant encestó dos tiros libres con menos de un minuto restante antes de que Randle perdiera el balón y Durant fuera nuevamente objeto de una falta. Durant convirtió dos tiros libres más con 22,1 segundos restantes para asegurar la victoria.

La gran noche de Durant se produjo después de que falló los cinco intentos de triples contra el Thunder.

Randle tuvo su mejor marca de la temporada con 39 puntos por los Wolves en una noche en la que Anthony Edwards se perdió su segundo partido consecutivo por un problema en un pie.

Domantas Sabonis, alero de los Kings de Sacramento, observa el encuentro ante los Wizards de Washington, el viernes 16 de enero de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) ( Scott Marshall )

Sabonis regresa y ayuda a Kings a vencer a Wizards por 128-115 para su 4ta victoria seguida

Sacramento, California. Domantas Sabonis anotó 13 puntos en su regreso tras una lesión de rodilla, Russell Westbrook sumó 26 unidades y los Kings de Sacramento derrotaron el viernes 128-115 a los Wizards de Washington para enhebrar su cuarta victoria.

Sabonis regresó después de perderse 27 compromisos debido a un desgarro parcial del menisco en su rodilla izquierda. El ala-pívot lituano, tres veces elegido al Juego de Estrellas, ingresó desde el banquillo con 5:11 minutos restantes en el primer cuarto.

Asimismo, Sabonis consiguió siete rebotes y cinco asistencias en poco más de 21 minutos. Acertó cinco de seis tiros de campo —la falla vino desde la línea de tres puntos.

Dennis Schroder también regresó con los Kings después de cumplir una suspensión de tres duelos por un altercado con el astro de los Lakers, Luka Doncic, tras un partido en Los Ángeles.

Schroder anotó 15 puntos y dio cinco asistencias.

Westbrook acertó nueve de 14 en tiros de campo, al acertar seis de nueve triples, y sumó seis asistencias. DeMar DeRozan anotó 17 puntos, y Precious Achiuwa y Zach LaVine consiguieron 16 cada uno.