Los Leones de Ponce buscarán este domingo evitar ser barridos, cuando reciban a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner para el quinto juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Después de ganar el viernes su cuarto partido consecutivo en el baile de coronación, Santurce tiene ventaja de 4-0 y necesita solo una victoria más para levantar su primer campeonato desde la temporada 2019-20 y el decimoséptimo en la historia de la pelota invernal.

Para remontar este déficit, Ponce deberá ganar los próximos cinco encuentros, una hazaña que solo han logrado los Leones cuando vinieron de atrás para vencer a Caguas en la final de 1946-47.

Más allá de que los pronósticos no están a su favor, el gerente general de los rojinegros, Edwin Rodríguez, reconoce que enfrentarán un reto gigantesco ante unos Cangrejeros que, a lo largo de estos cuatro desafíos, los han dominado en todos los aspectos.

“Santurce ha dominado en todas las facetas del juego: pitcheo, defensa y corrido de bases. Eso se ha reflejado en los resultados y nosotros tenemos que reaccionar mañana”, admitió Rodríguez a Primera Hora . “Lo que pasa es que tenemos un equipo bien diferente al de la serie regular y ese equipo tiene que acoplarse y no hay tiempo para acoplamiento”.

Los Leones no han tenido en su alineación a Dalton Guthrie y Edwin Díaz, dos de sus mejores bateadores, en gran parte de la serie final. Guthrie, finalista al premio Jugador Más Valioso, llevaba un tiempo lidiando con un esguince en el dedo gordo del pie (turf toe) que se agravó en el primer choque y no ha vuelto a ver acción desde entonces, por lo que su participación el domingo está en duda.

Díaz, por su parte, se lesionó la muñeca derecha al hacer swing en el segundo duelo y no estará disponible por el resto de la serie, después de que la organización de los Astros de Houston lo llamara para evaluarlo. Aún así, han bateado, como colectivo, para .248, con Jesmuel Valentín liderando la ofensiva (.500).

Edwin Díaz, de los Leones de Ponce, pegó un cuadrangular en la sexta del primer juego de la final de la LBPRC. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Tenemos que hacer ajustes en una serie final contra el que ha sido el mejor equipo toda la temporada. Hemos tenido reacciones y momentos positivos, pero el pitcheo inicial es la clave. Los abridores, excepto Brady Tedesco, nos han fallado. Caemos atrás muy temprano en el juego”, señaló el gerente general de Ponce.

En lo que va de serie, el cuerpo monticular que llevó a los Leones a esta fase del torneo no ha logrado amarrar los bates de Santurce. Los crustáceos dominan 27-13 en carreras anotadas. Esta cifra podría tomar por sorpresa a cualquiera, pues los brazos de la manada registraron una efectividad de 2.77 durante la temporada regular, número que se elevó a 6.03 en la final frente a los Cangrejeros. De hecho, los abridores de Ponce permitieron dos carreras limpias en los últimos cinco partidos de la semifinal B contra los Gigantes de Carolina.

“Al cuerpo técnico y a mí lo que nos tomó por sorpresa es que nos haya durado toda la temporada esa dependencia de los lanzadores. Era cuestión de tiempo. Mantener el ritmo que ellos tenían por toda una temporada de tres meses es algo que no sucede ni en Estados Unidos”, explicó Rodríguez.

“Es una cuestión de cansancio por el trabajo y nos tocó verlo en la final, porque en la semifinal estaban bien efectivos. También esto es por la calidad del equipo de Santurce que, con la adición de Nelson Velázquez, es otra alineación”, continuó.

En la final, los Cangrejeros tienen un promedio de bateo de .242. Nelson Velázquez, guardabosques de Caguas que se unió a los crustáceos como refuerzo para el baile de coronación, se ha destacado como su tercer mejor bateador, con .294 de media, dos cuadrangulares y seis carreras remolcadas.

Nelson Velázquez en uniforme de los Cangrejeros de Santurce. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Los rojinegros tampoco cuentan con el relevista Eric Torres, Novato del Año, quien se había comprometido a jugar hasta la semifinal y en dos semanas se reportará a los entrenamientos de primavera de los Orioles de Baltimore. El zurdo registró una efectividad de 0.00, con 39 ponches y siete bases por bolas en 23.1 entradas lanzadas durante la regular.

Listos para hacer lo improbable

A pesar de esta complicada situación, el veterano piloto indicó que el conjunto de la “Perla del Sur” continúa esperanzado de que completará lo que sería una remontada histórica ante los Cangrejeros.

“Además del pitcheo, la química del equipo es la que siempre nos ha mantenido. En los momentos positivos, no nos sobreconfiábamos y, en los momentos malos que tuvimos, no nos caía nuestra moral. Eso está sucediendo ahora mismo y este quinto juego no será la diferencia. Saldremos a ganar y dar el 100%”, aseguró Rodríguez.

“Estos muchachos son jóvenes y no creen en tradición o lo que pasó antes. Ellos van juego a juego. En un momento de la temporada, ganamos seis juegos corridos. Nadie ha mencionado lo de la remontada. Ellos solo quieren ganar estos cinco juegos”, añadió.

Bryan Salgado lanzará por los Leones el domingo. Inició el primer partido de la final, en el que dio paso a cuatro carreras en cinco entradas. El encuentro empezará a las 6:00 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes, así como los canales de YouTube de los equipos.

El historiador Jorge Colón colaboró en este reportaje.