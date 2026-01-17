Yadier Molina ya comenzó a perfilar el núcleo del equipo de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, al revelar una lista de jugadores con los que cuenta de cara al torneo internacional, en una entrevista concedida a SportsMaxNewsTV.

El dirigente de la novena boricua mencionó a varias de las principales figuras del béisbol de Grandes Ligas, encabezadas por los infielders Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, junto al estelar cerrador Edwin Díaz. También figuran el antesalista Nolan Arenado y el jardinero Heliot Ramos, ampliando un grupo que combina experiencia, liderazgo y profundidad defensiva.

En la receptoría, Molina destacó a Víctor Caratini, Martín Maldonado y Christian Vázquez, tres veteranos con amplio recorrido en las Mayores y experiencia previa en escenarios de alta presión, un área que el propio Molina desempeño de manera clave para el éxito del equipo en las ediciones del 2013 y 2017 cuando se alzaron con subcampeonatos en el torneo.

Entre los lanzadores, el exreceptor mencionó al abridor José Berríos y al relevista Fernando Cruz, ambos con participación reciente en el béisbol de Grandes Ligas y considerados piezas importantes dentro del cuerpo monticular.

“Contento y emocionado que estos muchachos acepten este reto y contar con ellos. Nos hacen la vida más fácil a nosotros los coaches”, expresó Molina durante la entrevista.

El dirigente mencionó nombres de jugadores que se sabe forman parte de la lista preliminar de 35 jugadores que Puerto Rico sometió a las Grandes Ligas para su evaluación y aprobación, un requisito indispensable en el proceso de conformación del equipo nacional.

Habrá que ver si todos los mencionados podrán jugar cuando MLB valide la disponibilidad de cada uno, sujeta a los permisos de sus respectivos equipos y de las compañías aseguradoras.

Puerto Rico, subcampeón del Clásico Mundial en 2013 y 2017, continúa afinando detalles con la mira puesta en presentar una novena competitiva que combine talento élite, profundidad y la experiencia necesaria para volver a pelear por el título en el escenario internacional.