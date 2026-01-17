Londres. El baloncesto europeo suele ser un caos de aficionados apasionados, rivalidades acaloradas y problemas financieros.

La responsable de mantener con vida a algunos de esos feudos poderosos está la Euroliga. Y esta no está entusiasmada con los planes de la NBA de crear una nueva competición en el continente.

Tampoco le preocupa.

“Solo hemos oído el plan o los alardes de lo increíble que será, del gran potencial que tiene”, dijo el director ejecutivo de la Euroliga, Paulius Motiejunas, sobre la liga propuesta por la NBA. “Pero tener una teoría es una cosa, y hacerla funcionar es otra”.

“Llevamos 26 años aquí. Sabemos cómo funciona Europa”.

Con clubes como el Real Madrid y el Bayern de Múnich, la Euroliga se considera la mejor competición profesional masculina fuera de la NBA. La liga de 20 equipos está compuesta por 13 clubes “accionistas” inmunes al descenso. El resto se clasifica a través de sus ligas nacionales o por invitación.

La NBA, en colaboración con la FIBA, está considerando un modelo de 16 equipos con 12 miembros permanentes, con inicio previsto para octubre de 2027. Ha identificado a Atenas, Estambul, París, Lyon, Múnich, Berlín, Roma, Milán, Madrid, Barcelona, ​​Londres y Mánchester como posibles sedes.

Actualmente, la atención se centra en tres clubes accionistas de la Euroliga que no han renovado sus licencias de 10 años: el Real Madrid, el Fenerbahçe de Estambul y el ASVEL, propiedad de Tony Parker, cerca de Lyon. Parker ha manifestado su apoyo a la NBA, y el diario deportivo español Diario AS informó que el Real Madrid está a favor del proyecto de la NBA.

El Barcelona, ​​que recientemente se negó a participar, ha indicado que la renovará por otros 10 años más allá de esta temporada.

“Es un gran logro, por supuesto. Es una marca importante, y nos alegra que se hayan comprometido”, dijo Motiejunas sobre el Barcelona, ​​que no ha hecho comentarios públicos.

Motiejunas, en una entrevista con The Associated Press, se mostró confiado en que los 13 clubes se quedarán.

El tema de la liga que la NBA y la FIBA aspiran a montar en Europa ha resurgido ante la celebración de dos juegos entre el Magic de Orlando Magic y los Grizzlies de Memphis en Berlín y Londres esta semana. En la fotom Franz Wagner (22) pierde un rebote ante Jaren Jackson Jr. (8) en el juego en Alemania. ( Ebrahim Noroozi )

“La NBA lleva un año anunciando y anunciando cosas, pero aún no es algo que se pueda comprender”, dijo Motiejunas. “Como empresarios, estos son dueños de equipos, también empiezan a ver que es un poco como un disco rayado de ‘lo anunciaremos más adelante’... El comienzo del 27 ya está a la vuelta de la esquina”.

Según se informa, los clubes de la Euroliga tienen una cláusula de rescisión de 10 millones de euros (11.6 millones de dólares), pero Motiejunas solo dijo que los contratos pueden rescindirse a través de “consecuencias y equipos legales”. No hay cláusula de rescisión en la NBA, añadió.

¿NBA vs. Euroliga?

La Euroliga afirma seguir abierta a algún tipo de relación con la NBA, cuyos ejecutivos han expresado opiniones similares. Mientras tanto, la Euroliga envió una carta a la NBA advirtiendo de acciones legales si continúan las conversaciones con los accionistas de la Euroliga.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, restó importancia a la amenaza el jueves en Berlín, antes de la victoria de los Orlando Magic por 118-111 sobre los Memphis Grizzlies en el primer partido de la temporada regular de la NBA en Alemania.

También restó importancia a la Euroliga en general.

“Si pensara que el techo es la Euroliga existente y el interés de sus aficionados”, dijo Silver, “no estaríamos dedicando tanto tiempo y atención a este proyecto”.

Los medios de comunicación indican que la NBA busca una cuota de franquicia de al menos 500 millones de dólares. Silver señaló que los inversores tendrán que ser pacientes porque “creo que llevará un tiempo antes de que se convierta en una empresa comercial viable”. Añadió que su desarrollo llevará “varias décadas”. Silver advirtió que “potencialmente” iniciar una nueva liga es una “enorme tarea” y describió las conversaciones con el Real Madrid y otros clubes españoles como “más bien una mera investigación”.

Mercado europeo

El panorama del baloncesto europeo es similar al del fútbol, ​​ya que las ligas nacionales alimentan las competiciones continentales. La Euroliga es como la Liga de Campeones de la UEFA. El baloncesto también cuenta con otras ligas internacionales, pero son menos conocidas que sus homólogas de fútbol, ​​lo que genera confusión entre los aficionados. La FIBA, por ejemplo, tiene su propia Liga de Campeones de Baloncesto, que podría ser un posible impulsor de una liga NBA.

Silver ve potencial porque el baloncesto es el segundo deporte más importante de Europa después del fútbol.

“En lugar de pensar que le quitamos cuota de mercado al fútbol, ​​me fijo en el aspecto comercial del baloncesto tal como existe actualmente en Europa, y probablemente representa alrededor del 1 % del mercado deportivo comercial”, afirmó.

Impacto en Oriente Medio

Muchos equipos de baloncesto europeos, incluidos algunos de la Euroliga, han tenido dificultades económicas. El sistema a menudo ha dependido de propietarios adinerados para cubrir las deudas de los equipos cada año. La Euroliga ha implementado restricciones de gasto para promover la sostenibilidad financiera.

Para impulsar los ingresos, la Euroliga llevó la temporada pasada su campeonato “Final Four” fuera de Europa, a Abu Dabi, por primera vez. También trajo consigo un toque del caos del baloncesto europeo, ya que el propietario mayoritario del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, fue sancionado con cinco partidos por sus “acciones amenazantes” contra los árbitros.

La Euroliga también otorgó una licencia plurianual a un equipo recién creado en Dubái y recientemente amplió su colaboración con la agencia global de marketing deportivo IMG.

“Nos centramos en nosotros mismos”, declaró Motiejunas. “Sabremos adaptarnos, sin duda, y seguiremos luchando”.