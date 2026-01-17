Los Vaqueros de Bayamón repetirán a JaVale McGee como uno de sus tres refuerzos en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), según fuentes de Primera Hora .

Este medio supo que Bayamón tiene intenciones de traer a McGee desde el inicio del torneo, que arranca el 21 de marzo. El centro, de 37 años y 7’0” de estatura, está actualmente jugando en la NBL de Australia con los Illawarra Hawks.

Aunque está promediando 20.1 puntos, 9.9 rebotes y dos bloqueos por juego, los Hawks por ahora no clasificarían a la postemporada. En la NBL, solo los primeros seis equipos de la tabla avanzan a los playoffs, e Illawarra está octavo con marca de 8-16, a tres partidos del sexto puesto. La campaña regular del torneo australiano termina el 20 de febrero.

McGee debutó el año pasado en la llamada “liga más dura” y ayudó a los Vaqueros a levantar su decimoséptimo campeonato. Acumuló una media de 17.4 unidades, 8.4 capturas, 1.1 robos de balón y 1.6 bloqueos por cotejo. Su dominio en la pintura lo llevó a ser nombrado Defensa del Año e incluido en el Quinteto Ideal del BSN durante la ceremonia de los BSN Awards.

Danilo Gallinari, otro importado de Bayamón en 2025, anunció su retiro a principios de diciembre. El italiano ganó en Puerto Rico su primer título como jugador profesional, luego de una larga trayectoria de más de dos décadas. Su actuación ante los Leones de Ponce le valió el premio de Jugador Más Valioso de la final 2025 tras promediar 24.5 puntos, 6.5 rebotes y cuatro asistencias por encuentro.

Por otro lado, se desconoce si Chris Duarte, el tercer refuerzo de los Vaqueros en el torneo anterior, volverá la próxima temporada al BSN. El dominicano milita en la Liga ACB de España, donde está teniendo un discreto desempeño con el Unicaja Málaga. Allí promedia 11.2 puntos, 2.3 rebotes y 2.7 asistencias por juego, cifras muy por debajo de las que registró en Bayamón.