Con la maleta cargada de compromiso, los Cangrejeros de Puerto Rico parten rumbo a Jalisco, México, este sábado con el objetivo de devolverle a la isla la corona de la Serie del Caribe, un título que no se conquista desde 2018.

Del domingo al 7 de febrero, el Estadio Panamericano en Guadalajara será el escenario donde los campeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) asumirán el reto que va más allá del uniforme de Santurce.

Así lo expresó el dirigente de la novena boricua, Omar López, quien ha sido enfático en que, desde el primer día, el equipo dejó de ser cangrejero para convertirse en la selección de todo un país.

“A todos los fanáticos del béisbol en Puerto Rico que sepan que estamos trabajando de la mejor manera como se trabajó durante toda la temporada con los Cangrejeros de Santurce. El mensaje es sólido y directo, vamos a ir a tratar de jugar el mejor béisbol posible para traernos esa corona desde Guadalajara hacia Puerto Rico”, compartió López en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

“Les dije a los jugadores que nosotros tenemos que llevar un compromiso a Puerto Rico y que espero contar con ellos. Pero si nosotros vamos en otro plan, no vamos a llegar a ningún lado. La verdad es que en la vida, sobre todo cuando tú quieres obtener algún tipo de victoria, tú tienes que hacer algún sacrificio y entonces les di a ellos como tarea pensar, cuál es el sacrificio que ellos están dispuestos a dar”, agregó el piloto venezolano.

El lanzador Eduardo Rivera. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Desde el lunes, el equipo ha practicado en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina para no perder el ritmo competitivo tras las semifinales y final del torneo local.

Para este miércoles y jueves programaron juegos de fogueo ante los equipos de la Liga de Béisbol Superior Doble A de los Gigantes de Carolina y los Pescadores del Plata de Comerío, respectivamente, con la intención de que los jugadores vean pitcheo en vivo y lleguen en mejor forma al certamen caribeño.

“Gracias a Dios es un equipo bien balanceado, donde hemos estado practicando ligeramente para mantenernos en forma y no perder mucho tiempo... Vamos a tener una práctica en la mañana del viernes de manera que los jugadores, el personal técnico y toda la delegación que nos va a acompañar en Guadalajara tengan el resto de la tarde para que puedan empacar y pasar tiempo con su familia”, dijo López.

Rubén Castro junto a Gabriel Cancel. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La delegación partirá el sábado a las 7:07 a.m. en el vuelo 457 de American Airlines, con escala en Dallas, Texas, donde llegarán a las 10:50 a.m. Posteriormente, saldrán rumbo a suelo mexicano a las 12:42 p.m., llegando a las 3:27 p.m. (5:27 p.m. hora de Puerto Rico).

Desde el título de los Criollos de Caguas en 2018, Puerto Rico no ha vuelto a ganar la Serie del Caribe. Santurce, por su parte, no participa en el certamen desde la edición 2019-20, celebrada en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

La alineación

Cuando este medio le consultó sobre su plan con la alineación, reconociendo la calidad de peloteros de posición que ostenta el róster boricua, López explicó que prefiere ir “paso por paso”, sin apresurar decisiones, pensando siempre en el colectivo.

"Te puedo ser sincero. Hoy (miércoles) comienzo (a trabajar en eso). Yo voy por etapas. No me desespero. No me gusta forzar nada, sino que el momento llegue y no apresurarme porque quiero estar seguro de lo que voy a conversar con los jugadores y cómo nos vamos a enfocar en la Serie del Caribe", manifestó el mánager.

En la receptoría, la novena contará con Christian Vázquez y Juan Centeno. En el cuadro interior con Yohandy Morales, Shed Long Jr., Gabriel Cancel, Andrew Velázquez, Isan Díaz, Emmanuel “Pulpo” Rivera y Jack López. Mientras, en los jardines con Jeremy Arocho, Rubén Castro, Johneshwy Fargas, y Nelson Velázquez.

El jardinero Nelson Velázquez. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Puerto Rico iniciará su ruta el domingo cuando enfrente a México Verde (Tomateros de Culiacán), a las 3:00 p.m. (hora de Puerto Rico). Luego chocará el lunes ante los Leones de República Dominicana a las 4:00 p.m., seguirá el martes contra México Rojo (Charros de Jalisco) a las 9:00 p.m., y cerrará la ronda regular el jueves frente a los Federales de Panamá a las 4:00 p.m.

Las semifinales se jugarán el viernes, 6 y la final el sábado, 7 de febrero.

López va a su tercer torneo del Caribe. Fue en 2015 y 2018 con los Caribes de Anzoátegui, campeones de la pelota invernal venezolana en aquel momento.