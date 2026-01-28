Martín “Machete” Maldonado se estrenará la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) como dirigente de los Indios de Mayagüez, según fuentes de Primera Hora .

El receptor asumirá el puesto luego de que la gerencia de los Indios decidiera rescindir los servicios de Wilfredo “Coco” Cordero tras una desastrosa campaña, en la que el equipo finalizó quinto con marca de 19-21 y quedó fuera de la postemporada, apenas a un año de proclamarse campeón.

Maldonado, de 39 años, anunció su retiro de las Grandes Ligas de Béisbol a mediados de octubre del año pasado. Aún así, jugó una última temporada con Mayagüez y bateó para .161, con un cuadrangular y cinco carreras remolcadas en 30 partidos. El Clásico Mundial de Béisbol, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo, será el último torneo en el que participará como pelotero profesional.

El naguabeño vistió los colores de la tribu a lo largo de las 11 campañas que compitió en la invernal, pero esta será la primera vez que ocupará el cargo de mánager. En diciembre, se reportó que estaría integrando a la organización de los Braves de Atlanta como asistente especial de operaciones.

Con 15 años de experiencia en las Mayores, Maldonado ganó la Serie Mundial en 2022 con los Astros de Houston y fue galardonado con el Guante de Oro en 2017 mientras jugaba con los Angels de Los Ángeles.

Este medio supo que los Indios tenían previsto hacer el anuncio oficial este miércoles en una conferencia de prensa.