A dos meses del inicio de la temporada 2026, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) recibió los informes de las auditorías externas realizadas durante este periodo muerto para verificar si los 12 equipos cumplieron con el tope salarial colectivo establecido por la liga.

Ricardo Dalmau, presidente del BSN, confirmó que se identificaron irregularidades en las nóminas de varios equipos durante el torneo 2025, aunque no quiso revelar de qué franquicias se trataba. En cambio, decidió limitarse a que algunos de estos equipos aceptaron la falta, mientras que otros decidieron apelar el hallazgo.

“Yo recibí el informe de parte de Ricardo Carrillo (director de torneo) y él lo está ejecutando según establece el reglamento. Hay una serie de señalamientos que se reflejaron de múltiples índoles. Algunos de los equipos lo aceptaron y otros apelaron los señalamientos que les están haciendo”, indicó Dalmau a preguntas de Primera Hora después del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 en The Mall of San Juan.

Para la campaña 2025, la llamada “liga más dura” estableció un tope salarial colectivo flexible de $900,000 y uno fijo de $1.4 millones. Según fuentes de este medio, los Mets de Guaynabo son una de las franquicias que excedieron el tope salarial fijo en los informes de auditoría. Se sospecha que los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce también lo superaron por el nivel del talento de sus plantillas en el torneo anterior.

Guaynabo trajo al refuerzo DeMarcus Cousins, mientras que Bayamón firmó a un temible trío de importados que lo llevó a su decimoséptimo campeonato compuesto por Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte. Santurce, por su parte, tenía a quizá el mejor núcleo nativo con figuras como Ángel Rodríguez, Walter Hodge, Isaiah Piñeiro y Ángel Matías.

Dalmau explicó que los equipos que hayan violado el tope salarial colectivo en 2025 enfrentarán penalidades monetarias de hasta $100,000, pérdida de turnos o la obligación de jugar sin refuerzos por varios partidos.

“No puedo mencionar mucho porque está en un proceso y tengo que esperar que los procesos pasen. Es un proceso que todavía los equipos están presentando sus posturas y planteamientos. No sabemos cómo eso puede afectar el resultado final, así que no quisiera tocarlo”, aseguró el presidente del BSN.

“Las violaciones al reglamento identificadas están todas relacionadas con las nóminas de los equipos. Hay áreas para mejorar en todo. Entiendo que la auditora, en ese sentido, hizo el trabajo e identificó fallas que había que atender. Esta es la primera vez que se hace un proceso como este en 96 años. Esto debe ayudar a que se visibilice lo que ocurre en la liga”, abundó.

En diciembre pasado, el BSN elevó el tope salarial colectivo flexible a $1 millón y el fijo a $1,5 millones para la temporada 2026. Esto representa un aumento de $100,000 en ambos respecto a la campaña anterior. Si un equipo infringe este nuevo tope, recibirá una multa de $250,000 y 15 juegos sin refuerzos. Faltas repetidas conllevarán la expulsión del apoderado.

El torneo 2026 arrancará el 21 de marzo con un juego inaugural entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce en el Palacio de Recreación y Deportes.