Xander Zayas apareció el jueves en la tarde en el escenario del atrio del Distrito T-Molibe completamente acicalado.

Lucía un traje gris de dos piezas semiformal, mocasines negros, gafas oscuras y el cabello peinado hacia atrás mientras cargaba el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OBM) de las 154 libras.

La seguridad que proyectó es igual a la seriedad con la que el puertorriqueño acogió su preparación para la pelea unificatoria de este sábado ante el alemán Abass Baraou en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de Hato Rey.

Xander Zayas y Abass Baraou se conocen bastante bien porque en el pasado ambos han tenido sesiones de guanteos durante entrenamientos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Nada ha cambiado. Todo ha sido lo mismo”, declaró Zayas a la pregunta sobre los nervios de cara a la reyerta más importante de su actual carrera como favorito en su casa.

“Sabemos lo que tenemos que hacer el sábado en la noche. La presión es mental. Si tu dejas que la presión llegue a ti la presión va a llegar. Yo me disfruto el momento. Lo vengo haciendo a través de mi carrera entera y el sábado en la noche lo demostraré una vez más”, agregó el invicto en en 22 peleas, con 13 anestesiados.

Luego de un entrenamiento público el miércoles en el Distrito T-Mobile, Zayas y Baraou, monarca junior mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), regresaron para una conferencia de prensa amena y respetuosas, sin fuegos artificiales ante el anticipado combate.

Juanmita López y Conner Russell Goade serán otros de los peleadores del sábado. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Este es el momento más bonito, más grande y más importante de mi carrera. Lo que he trabajado en mi vida, 17 años en el negocio, siete como profesional, estoy donde debo estar. He trabajado para esto. Yo me he ganado esto. El sábado en la noche, me convertiré en campeón unificado”, recalcó Zayas, de 22 años, quien capturó el título vacante de la OMB el pasado julio al vencer a Julio García Pérez en el Teatro del Madison Square Garden en Nueva York.

Durante la conferencia se recordó que ambos peleadores están familiarizados con sus estilos de pelea al entrenar juntos varios años atrás previo a sus conquistas de cinturones mundiales.

“Sí, entrenamos juntos. Lo hago para aprender. En una pelea es muy diferente. Conoces los guantes, solo mi oponente y yo en ring. Sin cascos. Decisiones rápidas. Solo estoy enfocado en la pelea y no puedo esperar a subir al cuadrilátero”, comentó Baraou (17-1, 9 KO’s)

“He venido a Puerto Rico a ponerlo todo en juego. Lo conocen a él, que es inteligente y talentoso. Como fanático del boxeo, esta será una buena pelea para ver. Todo el mundo debe de verla para ver cómo la saco (la victoria)”, añadió.

Zayas, por su parte, se unió a las palabras de su oponente sobre la diferencia entre entrenar juntos y chocar con títulos mundiales en la línea.

“Estoy esperado la mejor versión de él. Algo que nunca he visto porque es campeón. Entrenamos hace varios años y siento que hemos crecido, aprendido, experimentado cosas distintas. Espero su mejor versión porque él tendrá mi mejor versión de mí. Eso te lo aseguro”, sostuvo Zayas.

En conferencia también estuvieron los protagonistas de la pelea semiestelar entre el dominicano Rohan Polanco (17-0, 10 KO’s) y el mexicano Christan Goméz (23-6-1, 7 KOs), además del prospecto cagueño Juan Manuel “Juanmita” López de Jesús (4-0, 2 KO’s), quien se verá contra el norteamericano Conner Goade (8-4-2, 7 KO’s).

“Ha sido un gran año para mí en mis cuatro pelea. Ahora voy contra un peleador experimentado. Sé que Connor cuenta con experiencia pero voy demostrar niveles el sábado. Ha sido un gran campamento porque en mi pelea pasada tuve una cortadura (ceja derecha). Tuve tres meses de preparación y me ayudó. Vamos a demostrar que hemos crecido mucho como peleador”, declaró López de Jesús.

La cartelera de la casa promotora de Top Rank será transmitida por Wapa Deportes a partir de las 6:30 p.m. exclusivamente para residentes de la isla.