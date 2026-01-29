Top Rank Boxing anunció este jueves que la pelea entre Xander Zayas y Abass Baraou por los campeonatos superwélter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se celebrará este sábado en el Coliseo José Miguel Agrelot, será transmitida en directo por Wapa Deportes para los residentes de Puerto Rico.

“Estoy bien contento y agradecido de saber que mi pelea del 31 de enero se transmitirá en vivo para toda la gente de mi ‘Isla del Encanto’ por Wapa Deportes, y también para todos mis boricuas en la diáspora, por Wapa América. Saber que mi gente me verá en vivo por televisión nacional me motiva aún más a darle un gran espectáculo y darlo todo para hacer historia en el ‘Choli’ este sábado. Esto es para ustedes”, expresó Zayas en declaraciones escritas.

La transmisión comenzará a las 6:30 p.m. y contará con siete combates, incluyendo el regreso del prospecto boricua Juanmita López De Jesús. El hijo del excampeón mundial enfrentará a Conner Goade en un combate a seis asaltos de peso supermosca.

WAPA Deportes está disponible en Puerto Rico a través de los principales proveedores de cable y satélite, incluyendo Liberty (canales 44 y 244 HD), DIRECTV (canal 657), Claro TV (canal 5), Dish (canal 27), Sling TV y Aire Digital (4.2).

En Estados Unidos, la diáspora y la comunidad hispana podrán disfrutar de la transmisión en español por WAPA América a partir de las 8:00 p.m. WAPA América está disponible como parte del paquete latino de los principales proveedores de cable y satélite, incluyendo Spectrum, Comcast, DIRECTV, DishLATINO, YouTubeTV y Fubo, entre otros. La Línea Deportiva ofrecerá una cobertura especial, como antesala a la velada, desde las 5:30 p.m.