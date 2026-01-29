La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) no ha recibido notificación oficial que confirme que el boricua Carlos Correa no estará disponible para participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, aseguró este jueves a Primera Hora el presidente de la FBPR, José Quiles.

Correa indicó en una entrevista con The Athletic que Jim Crane, el propietario de su equipo, los Astros de Houston, le indicó que la aseguradora se negó a ampliar la cobertura que lo protegiera durante el certamen mundialista, lo que le impediría vestir el uniforme de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Quiles sostuvo que tanto la Federación como la oficina del World Baseball Classic (WBC) carecen de evidencia que respalde esa versión.

“Nosotros llamamos a la oficina, hablamos con (el presidente del WBC), Jim Small, hablamos con MLB para verificar la veracidad de lo que salió en la prensa americana y ellos no tienen conocimiento de nada de eso”, expresó Quiles a este medio tras la conferencia de prensa sobre el inicio de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Quiles explicó que, hasta el momento, el ente que preside no ha sido notificado de que Correa haya sido sometido a una evaluación médica formal por parte del panel de especialistas del WBC, el único organismo con autoridad para declarar no asegurable a un jugador. Este grupo está autorizado a evaluar cada caso particular de los jugadores por temas de lesiones o situaciones crónicas.

Si Correa ya pasó por ese proceso y le indicaron que no puede ser aprobado, entonces debería presentar esa determinación, ya que la Federación no cuenta con ninguna evidencia que lo confirme, indicó el presidente.

“No se si fue que Carlos ya fue a la evaluación médica, y los médicos le dijeron que no lo van a aprobar. Nosotros no tenemos conocimiento de eso, y desde que se comenzó con el proceso se mantuvo comunicación con Carlos (Correa) y en todo momento dijo que iba a participar con el equipo, que estaba ready“, agregó el directivo.

A lo largo de su carrera en las Mayores, el santaisabelino, de 31 años, ha enfrentado múltiples lesiones, entre ellas fascitis plantar, una fractura del peroné en el pie derecho, una costilla fracturada, problemas de espalda, una rotura de ligamento en el pulgar izquierdo, entre otras dolencias. El pasado mayo sufrió una colisión que lo envió a la lista de lesionados por conmoción cerebral.

PUBLICIDAD

Puerto Rico será anfitrión del Grupo A del Clásico Mundial, que se celebrará del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá. Correa figura en la lista de los 35 jugadores.

Quiles fue enfático en que no descarta que la información divulgada sea correcta, pero insistió en que debe presentarse evidencia oficial. El próximo martes (3 de febrero) es la fecha límite de la FBPR para someter el róster final de 30 peloteros.

“Yo no puedo decir que no sea verdad que le dijeron que no, pero nosotros no tenemos la evidencia. Si él la tiene, mi recomendación es que la presente para que se acaben las conjeturas, y si no puede, pues no puede. Nosotros tenemos que entender eso también, pero no tenemos conocimiento y la oficina (del WBC) tampoco tiene conocimiento de eso", manifestó.

Correa no participó en el Clásico Mundial de 2023 por el nacimiento de su segundo hijo, Kenzo. De quedar fuera en esta edición, sería el segundo torneo consecutivo que se perdería, luego de haber representado a Puerto Rico en 2017.

“Tenemos que comunicarnos con él antes del martes porque el martes hay que entregar la lista y él está entre los 35″, comentó Quiles.

“Afecta”

La posible ausencia de Correa obligaría a ajustes defensivos, ya que el plan original contemplaba a Nolan Arenado en la primera base y a Correa en la antesala.

Tan reciente como el pasado lunes, la participación de Arenado fue confirmado por la FBPR.

PUBLICIDAD

No obstante, Quiles aseguró que el gerente general, Carlos Beltrán, el gerente de operaciones de la novena boricua, Joey Solá, y el dirigente, Yadier Molina, ya tienen escenarios alternos."Pero el dirigente sabe lo que tiene que hacer.

“Tienen el plan trazado de quién va a jugar y las posiciones que van a jugar”, dijo.

“Afecta, claro que perdemos un poco de fuerza si Carlos no puede jugar, todos queríamos que estuviera, pero si no puede, tenemos que jugar con lo que tenemos. Yo entiendo que, a pesar de todo, vamos a tener un gran equipo”, sentenció Quiles.

Aprobado un relevista

Quiles confirmó, además, que el miércoles un relevista puertorriqueño importante recibió autorización médica para participar, lo que refuerza la expectativa de que no haya mayores inconvenientes de aquí al inicio del torneo.

“Es uno de los relevistas nuestros importantes”, comentó el presidente sin revelar el nombre hasta tanto no se oficialice la lista.

“Le dieron la oportunidad de participar, pero hasta ahora yo creo que no debemos tener más problemas con relación a eso”, concluyó.