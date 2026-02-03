Iván Ríos estuvo presente en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en representación de los Osos de Manatí. Aunque todavía no ha sido anunciado oficialmente por el equipo, su aparición en The Mall of San Juan confirmó lo que Primera Hora reportó en agosto del año pasado: Ríos está de vuelta al mando de los Osos.

“Es un nuevo comienzo. Esto es un negocio. En el momento en que lo veas de otra manera, pues ahí el que peca es uno. Lamentablemente, los entrenadores firmamos para que eso suceda y la gran mayoría de nosotros pasamos por ese proceso”, expresó el nuevo dirigente de Manatí en un aparte con GFR Media.

Ríos fue despedido de la dirección de los Osos a finales de abril, luego de que el quinteto desperdiciara una ventaja de nueve puntos en el último minuto de un juego contra los Indios de Mayagüez. La derrota hundió aún más al conjunto manatieño en el sótano de la Conferencia y lo dejó empatado con los Santeros de Aguada con el peor récord de la liga (3-9). Sin embargo, el técnico admitió que la decisión de la gerencia lo tomó por sorpresa.

“En el momento fue un proceso, pero es como uno dice: el Señor no manda cargas que uno no pueda aguantar. Todo fue un proceso para hacernos crecer como persona y profesional. Lo vimos como un tropiezo, pero nos levantamos más fuertes y con más ganas porque ahora tenemos un sentido de urgencia”, compartió el mentor.

Horas después de anunciar su salida, Manatí informó que Ríos sería sustituido por Rafael “Pachy” Cruz, pero este logró solo cinco victorias por el resto del torneo. Los Osos terminaron fuera de la postemporada con marca de 8-26, un año después de haber quedado subcampeones, y también fue removido del puesto.

Durante ese tiempo, Ríos no se desligó de la franquicia por completo, pues se mantuvo a cargo de los equipos de categorías menores de Manatí hasta que recibió una oferta del apoderado de los Osos y cantante de música urbana, Juan Carlos Ozuna, para volver a dirigir la escuadra adulta en el BSN.

“A nadie le gusta (que lo boten del trabajo). Si te llaman de nuevo, lo vas a hacer porque es tu vocación y más en una organización que hemos ido construyendo desde las categorías menores hasta lo que es el equipo adulto. Hay un sentido de pertenencia. El año pasado tuvimos la bendición de ganar la Liga Mini, Novicios y Primera Categoría. Le tengo un cariño especial a la organización por eso”, explicó el estratega.

Ríos, quien también recibió acercamientos de otros tres equipos en el BSN, repetirá el cuerpo técnico que lo llevó al campeonato en 2024, al que se suma Omar Alvarado. El resto del cuerpo técnico estará compuesto por Carlos Calcaño, Carlos Galí, Yan Acosta y Flor Meléndez hijo. Además, relató que actualmente también funge como gerente general interino mientras la gerencia completa la búsqueda de una persona para este puesto.

Jhivvan Jackson es abrazado por su abuelo y gerente general de los Osos de Manatí, Flor Meléndez. ( Edgardo Medina Millan )

En el pasado, Flor Meléndez, de 79 años, se desempeñó como gerente de los Osos y, aunque aún no se sabe si retomará ese rol, el dirigente reveló que están en conversaciones para que regrese a la franquicia en la temporada 2026.

“Estamos en esas conversaciones con él para ver si lo podemos tener nuevamente. Hay unos temas que son manejados por la organización. Sería un rol asimilar, quizá asesor. En lo que él esté siempre va a aportar. Flor es una mente que no descansa y está bien presente todavía”, indicó el también esposo de la hija del legendario técnico, Yanira Meléndez.

Jhivvan Jackson y Tyler Davis podrían volver

Los Osos anunciaron la semana pasada al centro Cheick Diallo como su primer refuerzo para el torneo 2026. Diallo promedió 19.3 puntos y 9.6 rebotes el año pasado con Manatí. Ríos, por su parte, compartió que los nativos que estarán con el grupo desde el partido inaugural serán Raymond Cintrón, Giovanni Santiago, Chris Ortiz, Mike Bruesewitz y Jonathan Rodríguez.

También añadió que están en conversaciones avanzadas para concretar el retorno de Tyler Davis, quien no jugó en la campaña anterior por “diferentes razones”. Estima que Alex Morales, activo en la G League, será el primero en reportarse. A su vez, aseguró que existen “altas posibilidades” de que Jhivvan Jackson, Novato del Año 2024, vuelva al BSN esta temporada.

Jhivvan Jackson, a la derecha, en uniforme de San Pablo Burgos, club de la Liga ACB de España. ( X / @@ACBCOM )

“Hasta el momento lo que se pierde son 16 partidos. Esperemos que esté aquí temprano”, dijo sobre el armador, de 27 años, que milita con el San Pablo Burgos en la Liga ACB de España. Allí Jackson tiene un promedio de 14.4 puntos por cotejo.

La temporada 2026 del BSN está programada para comenzar el 21 de marzo con un juego entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce en el Palacio de los Deportes.