Los Santeros de Aguada tenían un presentimiento de que los Gigantes de Carolina-Canóvanas dejarían pasar a Zakai Zeigler y elegirían a Chad Baker-Mazara con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Dicho y hecho. Los Gigantes optaron por el alero dominicano al entender que complementaría mejor a Tremont Waters y George Conditt IV, las principales figuras de su núcleo nativo.

Aguada aprovechó esta decisión para seleccionar con el segundo turno a Zeigler, un explosivo armador de 23 años, nacido en Nueva York, que debutó con la Selección Nacional a finales de noviembre, durante la primera ventana clasificatoria para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

“Hace sentido que Carolina haya escogido a Chad con el primer turno porque tienen a Waters y Zakai es un jugador que demandará minutos desde el momento que llegue a esta liga. Tampoco es un jugador que veo jugando en la dos. Tiene que tener la bola en la mano para hacer cosas y, con Waters allí, hace sentido la selección de Chad”, expresó Allans Colón, director de operaciones de los Santeros, a Primera Hora tras concluir el sorteo en The Mall of San Juan.

“Nosotros no podíamos dejar pasar al mejor talento disponible. Tenemos mucha fe y vamos a hacer todo lo posible para que los Santeros de Aguada tengan a Zakai este año”, agregó.

Zeigler promedió 15 puntos y 4.5 asistencias en los dos juegos que disputó con el Equipo Nacional ante Jamaica. Actualmente, milita con el Nanterre 92 en la liga Pro A de Francia, donde acumula una media de 8.4 unidades y 6.1 asistencias por partido.

Allans compartió que Aguada ya le había comunicado al agente de Zeigler que, de seguir disponible cuando les tocara subir a la tarima para anunciar la segunda selección, lo escogerían. Aunque le darán espacio mientras termina su temporada en Francia, los Santeros esperan entablar conversaciones con el representante del novato tan pronto como la próxima semana.

En un principio, el caso de Zeigler recuerda al de Davon Reed, un canastero bastante codiciado en el BSN que fue seleccionado por los Santeros con el segundo turno del sorteo 2024, pero que hasta ahora no ha mostrado interés en jugar en Aguada.

Colón aseguró que no se ha concretado el debut debido a sus compromisos en el exterior y no porque no desea jugar en el oeste, como se sospechaba. Sin embargo, Allans se ha trazado como meta que ambos jugadores vistan el uniforme de los Santeros en su primera campaña como director de operaciones.

“Davon es otro caso. Yo acabo de llegar este año, pero el compromiso de Aguada es tratar de traer a los dos este año. Davon está en Japón y llegaría un poquito más tarde porque termina a principios de junio. Zakai no, pero Davon nos lo han pedido muchos equipos y les hemos dicho que no porque vamos a hacer todo lo posible para traerlo este año”, compartió el exdirigente de los Capitanes de Arecibo.

Davin Reed, al centro, celebra luego de que Puerto Rico clasificara a los Juegos Olímpicos París 2024. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Reed se ha mantenido activo en la B2 League de Japón con el Fukuoka Rizing, donde promedia 12.6 puntos, 4.8 rebotes y 2.6 asistencias por cotejo. Los Santeros, que contrataron a mediados de noviembre a Rafael “Pachy” Cruz como su nuevo dirigente, vienen de un desastroso torneo, en el que finalizaron en el sótano de la Conferencia B con marca de 11-23.

El torneo 2026 iniciará el 21 de marzo con un juego inaugural entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce en el Palacio de Recreación y Deportes.