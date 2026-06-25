Tan pronto José Alvarado ganó las Finales de la NBA con los Knicks de Nueva York prometió que traería el trofeo Larry O’Brien a Puerto Rico.

Dicho y hecho. El jueves cumplió esa promesa cuando llegó al Aeropuerto Luis Muñoz Marín con el prestigioso campeonato en mano. Fue un privilegio que ni el propio José Juan Barea pudo hacer cuando lo conquistó con los Mavericks de Dallas en 2011.

Por ello, surgieron dudas sobre si el trofeo presentado en una conferencia de prensa y posteriormente en una caravana, que incluyó una parada en el residencial Luis Llorens Torres, antes de llegar al Distrito T-Mobile era el original o una réplica.

PUBLICIDAD

Carlos Arroyo, gerente general de la Selección Nacional y organizador del recibimiento de Alvarado, aseguró que en efecto se trataba del trofeo que levantaron los Knicks cuando vencieron a los Spurs el pasado 13 de junio. Sin embargo, aclaró que la logística para hacerlo posible no fue sencilla.

“Complicadísimo”, respondió Arroyo al ser abordado por la prensa sobre el proceso para traer el Larry O’Brien a la isla. “El trofeo en sí tiene un panfleto de instrucciones de cómo manejarlo y cargarlo. No puedes ponerlo en el piso”.

“No tuvimos que buscarlo en Nueva York. Allí se lo entregaron a él. Hicimos los trámites con la NBA y se logró hacerlo. Está comprometido con su cultura y su país. Eso es lo que lo hace grande”, explicó el gerente nacional del seleccionado patrio.

José Alvarado cargando el trofeo Larry O’Brien durante su caravana. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El trofeo Larry O’Brien tiene un valor estimado de $15,000 a $30,000 dólares. Es elaborado artesanalmente por la joyería Tiffany & Co., y está hecho de entre 14.5 y 15.5 libras de plata esterlina y vermeil, con un revestimiento de oro de 24 quilates.

Alvarado, por su parte, es apenas el tercer canastero puertorriqueño que gana el campeonato de la NBA. El primero fue Alfred “Butch” Lee en 1980 con los Lakers de Los Ángeles y el segundo fue José Juan Barea en 2011 con los Mavericks.

Arribó al Distrito T-Mobile acompañado por leyendas del deporte boricua como Arroyo, Barea, Félix “Tito” Trinidad y Carlos Beltrán. Allí compartió con decenas de fanáticos que se dieron cita para felicitarlo y fotografiarse con él, incluidos varios niños que tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas.

El recibimiento de Alvarado en Puerto Rico continuará esta noche en el juego de los Vaqueros de Bayamón y los Osos de Manatí en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde será homenajeado por su histórica gesta con los Knicks.