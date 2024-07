Los Gigantes de Carolina comenzaron el sábado su defensa del campeonato con el pie derecho ante los Piratas de Quebradillas en los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), pero no tuvieron en cancha a sus jóvenes estrellas, Tremont Waters y George Conditt IV.

En su lugar, estaban los refuerzos Brandon Goodwin y Scottie James Jr. Y es que tras la Selección Nacional conseguir el histórico pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, muchos de los jugadores estelares que los fanáticos están acostumbrados a ver no estarán con sus respectivos equipos, al menos hasta mediados de las semifinales si Puerto Rico no adelanta de la fase de grupos.

A pesar de que Carolina lució sólido en el cierre de la fase regular, el apoderado Héctor Horta admitió que las bajas de Waters y Conditt IV, sin duda, afectan su defensa del título porque ningún importado que contraten sudará la camiseta del “calentón” como ellos.

“Nos afecta porque tú no puedes reemplazar un Tremont, reemplazar un Conditt o reemplazar a Leo (Arill). Son personas que sienten y aman al equipo. Aman a la ciudad y lo que representa para Puerto Rico. Es bien difícil tú poder sustituir a esos dos muchachos. No hay manera”, dijo Horta en entrevista con Primera Hora .

Sin embargo, los Gigantes no son los únicos que perdieron a dos de sus canasteros a causa de las Olimpiadas. Al igual que ellos, los Piratas no contarán con Gian Clavell e Isaiah Piñeiro. La misma situación la tienen los Osos de Manatí con Chris Ortiz y Jordan Howard.

Pero los dioses del baloncesto parecen no estar del lado de los Osos porque sus contrincantes en la primera ronda, los Capitanes de Arecibo, jugarán con el mismo grupo con el que dominaron la temporada regular. Aún así, el dirigente de los Capitanes, Juan Cardona, no considera que tendrán una ruta más fácil al campeonato por las bajas de los olímpicos.

“Manatí es un equipo al que le tenemos mucho respeto, pero se trata siempre de lo que hagamos nosotros y cuán concentrado estemos en lo que tenemos que hacer. Sí hay unos equipos que cogen algunos golpes, pero, a la misma vez, están trayendo unos refuerzos, así que es cuestión de cada cuál hacer la asignación”, opinó Cardona a este medio.

“No creo que baje el nivel del torneo porque los apoderados han hecho tremendo trabajo en mantener opción b y opción c en su plantilla. Solamente el que está dentro de la liga sabe lo dura que es y la calidad de los jugadores que hay aquí“, abundó.

Otros que como Arecibo no perdió a ninguno de sus jugadores por la convocatoria de la Federación de Baloncesto (FBPUR) son los Criollos de Caguas, quienes también demostraron en la etapa regular ser uno de los mejores equipos en la liga.

Piensan que mover el torneo traería problemas

A raíz de esta situación, resurgió el debate de nunca acabar: ¿por qué el BSN no cambia la fecha del torneo como otras ligas para evitar situaciones como esta?

Aunque muchos pensarán que esto sería lo mejor para el BSN, el apoderado de los Leones de Ponce, Gerardo “Jerry” Misla, explicó a este diario que mover la fecha de la campaña sería como un disparo al pie para la liga.

“Antes la pregunta era donde iban a poner la temporada aunque no clasifiquen. Eso cambió un poco desde que FIBA hizo las ventanas porque ahora hay ventanas en todo momento. Las ventanas no son de verano nada más. Para el Repechaje que hubo que entregar a los jugadores en junio 17, y para que no interfiera con el BSN tenían que empezar la temporada el 2 o 3 de febrero y eso es un suicidio. Aparte de que la pelota invernal acaba de terminar y los auspiciadores en Puerto Rico son los mismos, no ibas a tener los jugadores que estaban en Europa, Asia, Australia y China”, indicó Misla.

“La cantidad de jugadores que no hubieran podido estar hubiese sido gigante y la temporada hubiese sido un fracaso”, sostuvo.

De igual manera, comentó que paralizar la temporada del BSN por las Olimpiadas no era viable debido a que la pausa hubiese sido de casi tres meses y que, además de las pérdidas económicas, el torneo finalizaría a finales de septiembre en pleno pico de la época de huracanes. Además, señaló que los jugadores elites de la isla y los importados empiezan a ser contactados por los equipos a los que pertenecen en el exterior para que se reporten el 1ro de septiembre.

“Esos jugadores no se iban a quedar en Puerto Rico y se iban a ir”, aseveró.

Otra opción sería que la temporada regular inicia a finales del año, pero esto convertiría al BSN en competidor directo de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente y ambas comparten auspiciadores.

Para Horta, lo más conveniente es continuar haciendo ajustes como los que se realizaron esta campaña para permitirles a los jugadores continuar jugando en el exterior o preparse para una cita olímpica.

El presidente del BSN, Ricardo Dalmau, por su parte, dijo que la liga se mantendrá “en un alto nivel” en la postemporada, pero admitió que tener que buscar refuerzos en medio de la campaña representa un reto para los equipos. De igual forma, opinó que la Selección Nacional puede continuar cosechando logros sin la liga tener que cambiar la fecha del torneo.

“Estamos corriendo el torneo y la Selección está dando resultados. Puerto Rico ha sido, históricamente, una potencia en la región jugando donde ha estado jugando y el baloncesto ha cambiado demasiado para cuando se daba ese tipo de discusión. Ahora el baloncesto está globalizado... Aquí lo importante es que la FIBA consideró esa discusión y reguló la forma en la que se iban a relacionar las ligas profesionales y las federaciones para evitar que haya choques entre ellas”, sentenció Dalmau.