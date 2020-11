Si tienen al menos siete jugadores que arrojen negativo a pruebas de Coronavirus al sábado próximo, los Santeros de Aguada podrían jugar en la ‘burbuja' del Baloncesto Superior Nacional a partir del 20 de noviembre, informó la liga en un comunicado.

Ese es el resultado de la consulta que hizo la Junta de Apoderados del BSN en torno a los Santeros de Aguada que registraron a ocho miembros de su plantel positivos a COVID-19 en su entrada a la ‘burbuja' en Río Grande la semana pasada.

La Junta aprobó que los Santeros de Aguada podrán regresar al torneo corriente, siempre y cuando al 14 de noviembre puedan ingresar al hotel 7 jugadores con resultados negativos -BSN

El director de torneo del BSN, José Solá, conversó con este medio posterior al comunicado y aclaró que aunque habrán modificaciones al itinerario, no se está contemplando extender la acción de la fase regular más allá del 29 de noviembre, que es la fecha original que se programó para finalizar esa etapa antes de comenzar con los ‘playoffs’. Solá dijo que el cambio en el itinerario implica que los Santeros jugarían más juegos con menos días de descanso. Sin embargo, dijo que todavía el panorama no está totalmente definido para no añadir presión a los jugadores que están en vías de recuperación del COVID-19.

“Tuvimos una reunión de junta de gobierno del BSN y estuvieron todos los apoderados presentes. Creo que los apoderados tomaron en cuenta lo que representaba la presencia o ausencia de Aguada, tanto para los jugadores como para esa franquicia y su fanaticada; y lo que representan ellos para el BSN, y que las 10 franquicias estuviera participando en este evento que hemos trabajado hasta el cansancio”, expresó Solá con tono de alivio.

“Tomando todos esos puntos en consideración, pues decidimos que lo más justo era darle una oportunidad a Aguada de regresar”.

El BSN ya tuvo que hacer ajustes al calendario a raíz de la situación similar que viven los Vaqueros de Bayamón, a quienes, en lugar de jugar en la fecha inaugural de este martes, los movieron para el día 13.

“La Junta aprobó que los Santeros de Aguada podrán regresar al torneo corriente, siempre y cuando al 14 de noviembre puedan ingresar al hotel 7 jugadores con resultados negativos”, indicó la liga mediante un comunicado de prensa. “Esta decisión y fecha límite responde a que los jugadores puedan cumplir con su aislamiento de ingreso pautado del 14 al 19 de noviembre y así puedan regresar a cancha el 20 de noviembre para su primer juego”.

El decisión en torno a los Santeros ocurre un día antes de que la acción de la ‘burbuja’ arranque con dos partidos en calendario este martes.

Nueve de los 10 equipos participantes en el evento tienen a su personal dentro de la ‘burbuja'.

Los Vaqueros de Bayamón están presentes en Río Grande con un grupo limitado de jugadores. Bayamón espera que el resto de los integrantes se integren a la ‘burbuja’ tan pronto puedan dar negativos a resultados de COVID-19 y estar con el equipo completo para su debut el 14 de noviembre.

Los Santeros ingresaron a la ‘burbuja’ el miércoles pasado para someterse al protocolo de seguridad del BSN, que incluye pruebas moleculares para detectar COVID-19, así como un periodo de aislamiento en la habitaciones.

Eventualmente, luego de salir a luz la noticias de los contagios, el equipo abandonó la ‘burbuja’ y ahora espera por los resultados negativos para ver si puede reingresar al evento.

Por otro lado, el BSN informó que han salido negativas las pruebas de Coronavirus que han realizado a todo el personal de los nueve equipos presentes en la ‘burbuja’, así como todo el personal de trabajo hospedado dentro de la hospedería de Río Grande.