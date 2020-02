Los minutos en cancha de Juan José Barea han sido limitados durante la presente temporada de la NBA. Eso no significa que el armador puertorriqueño no se esté disfrutando el éxito que han tenido los Mavericks de Dallas.

“Estamos bien. Tuvimos un buen comienzo y después nos enfriamos un poco, pero estamos donde queremos que es una oportunidad para estar en los playoffs, tener esa experiencia y uno nunca sabe lo que puede pasar. Bien contento con lo que está pasando en una Conferencia Oeste bien difícil”, sostuvo Barea el viernes.

Los Mavericks ocupan el séptimo lugar en el Oeste con balance de 33-22, el mismo del Thunder de Oklahoma City que está sexto. El mayagüezano se encuentra en Puerto Rico para disfrutar en familia del receso para las actividades del Juego de Estrellas que este año será en Chicago.

“El final será duro y este ‘break’ es necesario. Todos estábamos locos por el descanso”, dijo.

Barea solamente ha participado en 17 juegos. Su aportación ha sido de nueve puntos y tres asistencias en un promedio de 15 minutos. Sin embargo, el copioso anotador no se siente frustrado por la limitada cantidad de veces que el dirigente Rick Carlisle lo llama para que entre a cancha. Barea viene de una operación para reparar el tendón de Aquiles de la pierna derecha.

“Me siento contento de cómo me siento físicamente. Mis nervios era no poder ser como antes, rápido, poder anotar como lo estoy haciendo. Mi tiro de afuera ha mejorado y eso me ayuda mucho. Cada vez que entro juego bien. Me gustaría jugar más, pero tenemos un equipo completo y me lo estoy disfrutando. Me mantengo saludable. Me llevaron poco a poco y cuando me necesitan me usan que es lo importante”, sostuvo.

“No estoy frustrado, aunque a veces sí, especialmente cuando perdemos y no jugué. Me molesto y me frustro, pero paso la página y para el próximo”, indicó Barea, quien se encuentra en su último año de contrato con la franquicia.

De hecho, mencionó que su intención es regresar a Dallas para la próxima temporada cuando ya tendría 36 años de edad.

“Mis planes son jugar el año que viene con Dallas. Saben que es lo que quiero, mantenerme ahí dependiendo de cómo me vaya este año. Tengo deseos de seguir jugando un año más”, concluyó.