Con once de sus 12 jugadores en cancha –exceptuando a Chris Ortiz- el equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico realizó el miércoles una práctica abierta a la prensa en la que el grupo de jugadores y el grupo técnico lucieron relajados y convencidos de que la escuadra convocada tiene lo necesario para derrotar este viernes y el lunes a los equipos de Colombia y Uruguay en la quinta ventana del proceso de clasificaciones para el Mundial de Baloncesto FIBA 2023.

Ortiz no estuvo disponible para entrenar por los efectos de un resfriado pero si trabajaron Tremont Waters, TJ Fernández, Gian Clavell, Javier Mojica, Ethan Thompson, Stephen Thompson, Ismael Romero, George Conditt IV, Jordan Cintrón, Devon Collier y Aleem Ford.

PUBLICIDAD

Nueve de los 12 seleccionados estuvieron en la ventana anterior, lo cual el gerente general de la novena, Carlos Arroyo, destacó como un factor clave para los importantes partidos del viernes y el lunes en el Coliseo Roberto Clemente. Puerto Rico marcha cuarto en la clasificación, pero dos victorias básicamente asegurarían una clasificación.

“Ayuda mucho”, sostuvo Arroyo. “Tener un núcleo de jugadores que se conozca siempre acelera el proceso de adaptarse y fluir en cancha. Siempre que podamos mantener esos muchachos en cancha, que ya se conocen, ayuda muchísimo al cuerpo técnico en lo que es tener que enseñar jugadas nuevas y estructuras ofensivas y defensivas”.

Para esta ocasión no pudieron estar José Alvarado, por compromisos con los Pelicans de Nueva Orleans en la NBA; Jordan Howard, quien sufrió una lesión en días recientes con el equipo que juega en Italia; Timajh Parker Rivera, reemplazado por Collier; y el juvenil Alfonso Plummer, quien actualmente juega en la G League. Aleem Ford regresa.

“Formar una lista de 24 jugadores que entendemos son capaces de hacer el trabajo entiendo que lo hemos hecho bien. Hay situaciones que suceden, lesiones, contratos, jugadores agentes libres que buscan el próximo paso en su carrera… y encontrar ese compromiso es un poco complicado pero tratamos de hacer una lista amplia con jugadores que nos ayuden a clasificar y entiendan el compromiso y la seriedad de estos dos partidos. Lo hemos hecho así”, agregó Arroyo.

“Siempre tenemos situaciones que surgen a último minuto, y se puede entender: muchos jugadores están o empezando su temporada o están a mitad de una. Son cosas que suceden y uno acude a la lista con jugadores que han estado antes y entienden el compromiso”, dijo.

PUBLICIDAD

Arroyo dijo que fue muy difícil tomar la decisión de no contar con Gary Browne, quien fue descartado para la actual ventana. Y dijo que su exclusión no significa que Arroyo piense menos que él.

“Independientemente respetamos el trabajo y el sacrificio que Gary ha demostrado por este equipo”, manifestó Arroyo. “Al momento no está en nuestros planes. Estamos encaminándonos a otras cosas. No significa que no va a estar en un futuro. Respetuosamente no tenemos nada en contra de Gary ni de ningún otro jugador con el que no hayamos contado para una ventana”.

Por su parte, el dirigente nacional, Nelson Colón, expresó estar cómodo con el grupo con el que contará para esta ventana, que presenta dos juegos en casa para Puerto Rico.

“Estamos tranquilos y enfocados con este grupo que tenemos y en el futuro, cuando Papa Dios ponga la mano y permita, van a estar aquí con nosotros los que no pudieron estar ahora”, sostuvo Colón.

Sobre el tema de Browne, Colón habló limitadamente.

“Gary Browne para esta ventana no va a estar convocado. No es cerrar la puerta. Es cuestión de que las cosas cambien, caigan en el ritmo que tienen que caer y veremos a ver qué pasa”.

En cuanto a la configuración del equipo, entiende que tiene los canasteros necesarios para producir los puntos que eviten sequías en los partidos como ha sucedido en compromisos recientes.

“Se integra Gian (Clavell). Y Aleem Ford, que son jugadores que nos van a dar puntos”, dijo. “Gian es un anotador probado en FIBA. Que mete el canasto grande, que mete el triple. Es uno de los líderes. Al sacar a Mojica del banco, la rotación se amplía un poco más. Los Thompson están en ritmo y jugando muy bien los dos. Creo que tenemos lo necesario para mantenernos y jugar un juego consistente y ganar estos dos partidos”, aseguró.

La llegada de Collier, según Colón, “nos da un seguro de vida de un cuerpo grande, un jugador físico que es buen rebotero, que hace buenas cortinas tiene un buen tiro a media distancia y está maduro y ve el juego de otra manera. Nos beneficia mucho”, finalizó.