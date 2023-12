Luego de poco más de un mes de competencia, la inaugural Copa NBA culminó el pasado sábado y fueron LeBron James y los Lakers de Los Ángeles quienes salieron por la puerta ancha con el campeonato.

En una temporada regular de 82 juegos que usualmente es opacada por la NFL, el Torneo In-Season les devolvió a los fanáticos un interés por ver básquet en esta etapa del año que no habían tenido en años. La final entre los Lakers y los Pacers de Indiana tuvo una media de 4.58 millones de espectadores en ABC e ESPN2, y alcanzó un máximo de 5.68 millones, un 46 por ciento más que el juego inaugural de la pasada campaña.

PUBLICIDAD

El comisionado de la NBA, Adam Silver, descubrió que un certamen a corto plazo, en una sola sede y a mitad de temporada puede ser una fuente importante de ingresos, así como la Copa del Rey ha sido para la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) en España. Una idea que Silver llevaba años proponiendo replicar y, finalmente, se concretó.

“Una de las críticas que se le ha hecho a la temporada de la NBA es que puede tornarse aburrida. Incluso, jugadores de Europa que llegan dicen que la temporada es tan larga que hay meses que se pierde ese nivel de intensidad y esto fue una inyección de adrenalina para la temporada. Yo creo que fue un éxito total y fue bien importante que jugadores como LeBron, Devin Booker, Tyrese Haliburton y Damian Lillard lo tomaron bien en serio”, comentó el analista y fundador del pódcast “Los NBA Freaks”, Marcos Brenes.

“Yo creo que, para ser la primera edición, el torneo cumplió con la meta de tener a los medios hablando de la liga en noviembre y diciembre”, agregó.

LeBron James levanta la Copa NBA tras el triunfo de los Lakers de Los Ángeles sobre los Pacers de Indiana. ( Ian Maule )

¿Cómo darle más importancia?

A pesar de su éxito, Silver ya adelantó que los fanáticos podrán esperar que la próxima edición de la Copa NBA tenga algunos ajustes en su formato.

“No hay duda de que hay algunas cosas que estamos aprendiendo esta vez... Probablemente, la gente esté cansada de oír la palabra ‘retocar’. Así que inventaremos otro sinónimo para eso”, sostuvo el comisionado.

Y es que, aunque el torneo le dio un nuevo aire a la NBA, también tuvo sus críticas. Principalmente, cuán significativo es ganarlo. Además de la Copa, los jugadores de los Lakers recibieron un incentivo monetario de $500,000 cada uno. Un premio que tal vez es solo atractivo para aquellos canasteros que están en contratos por el mínimo ($953,000 o $2.72 millones anuales).

PUBLICIDAD

A raíz de esto, han empezado a circular sugerencias con la misión de darle mayor prestigio al In-Season como aumentar el premio monetario o hasta otorgarle una clasificación automática a la postemporada al ganador. Pero Brenes tiene una propuesta distinta.

“El factor económico siempre ayuda, y es muy probable que eso llegue cuando se le ponga el nombre oficial de algún auspiciador, como hemos visto en el pasado con otros inventos de la NBA. Algo interesante sería darle algún valor a ese juego final. Ahora mismo ese juego no existe más allá de ganar la Copa. La victoria, a diferencia del resto del In-Season, no cuenta para el récord de temporada regular y los números del boxscore no existen en los promedios de los jugadores”, indicó.

“Hacer contar esa victoria sería algo interesante. Se escucha como poco, pero al final de la temporada hay muchos equipos batallando por entrar al Play-In o posicionarse mejor en el tope, y una victoria adicional sería de gran ventaja”, opinó.

En el caso de los Lakers, una victoria adicional la pasada campaña los hubiese ayudado en momentos que no figuraban entre los equipos clasificados al Play-In.

Tras ganar el certamen, Los Ángeles colgará este próximo lunes, 18 de diciembre, un banderín de campeonato del In-Season. Este será de un tamaño y color distinto al de sus 17 títulos de la NBA. Pese a que es un trofeo que la NBA reconoce como la ACB con la Copa del Rey, la decisión de los Lakers ha sido arremetida por un sector de los aficionados de la liga que piensan que el torneo no es lo suficiente significativo para colgar un banderín.

PUBLICIDAD

“Yo no veo problema con eso. Claro, siempre y cuando se diferencie entre ganar el In-Season y ganar el campeonato en esos banderines, yo no lo veo mal. También depende de la franquicia. Hay algunas que no tienen mucho que celebrar en su historia y esto sería y es un logro que le pueden dar más importancia”, expuso Brenes.

Ese pudo haber sido el caso de los Pacers, que estuvieron a las puertas de conquistar el In-Season, y ganaron su último campeonato de la NBA hace 50 años. Con pocas razones para celebrar por las pasadas décadas, Haliburton y los Pacers le dieron a sus seguidores una razón por volver a soñar con su equipo.

Y así como sucedió con Indiana, podría ocurrir con otros equipos en las próximas ediciones de la Copa NBA.