Tras cumplir un día lleno de emociones y competitividad, solo ocho equipos pudieron conseguir el pase a la próxima ronda del torneo junior del campeonato Top Ranked Buzzer Beater y mantenerse en la pelea hacia el codiciado trofeo de campeón del básquet escolar a nivel nacional.

La lista de los avanzados a la ronda Elite Eight la encabeza el primer clasificado, el Colegio Adianez de Guaynabo, que lució listo y calmado ante la Academia Cristiana Cohélet de Las Piedras, ganando el duelo con una marca final de 63-42.

El conjunto de La Salle, liderado por el excanastero del BSN, Ricardo ´Ricky´ Meléndez, avanzó también anteayer con una victoria sobre NW Bilingual, la cual culminó por marcador de 50-42.

El entrenador de la Inter de Arecibo, Tony Ruiz, y la fanaticada de su equipo, estallan de la alegría al marcarse un punto que aseguraba a su equipo la victoria. ( Suministrada )

Mientras, en uno de los partidos más reñidos, el equipo del Instituto del Niño de Carolina se impuso sobre Yarah Christian Academy de Toa Baja por final 48-44.

A su vez, Guamaní Private School de Guayama y la Academia Interamericana de Arecibo ofrecieron uno de los duelos más fuertes de la jornada. El encuentro finalizó con una marca de 57-53 a favor de la INTER, quienes fueron liderados hacia la victoria con 15 unidades por parte de Sebastián Mercado.

Jugadores de San Benito celebran una buena jugada. ( Suministrada )

Sin embargo, el encuentro que más creó nervios en los fanáticos, jugadores y cuerpos técnicos se llevó a cabo entre la Bayamón Military Academy y el Colegio San Benito de Mayagüez. El grupo de BMA, actualmente dirigido por otro exbaloncelista profesional reconocido, Eddin ´Guayito´ Santiago, se quedó corto ante la plantilla de San Benito por final de 53-51. San Benito dirá presente en el Elite Eight.

Entre los otros equipos de la categoría junior que clasificaron a los últimos ocho del Buzzer Beater, se encuentran: la Academia Presbiteriana de Carolina, que venció a San Felipe de Arecibo 64-47; la B You Academy de Caguas que derrotó a la Francisco Manrique Cabrera de Bayamón por 63-45; y Saint Francis School de Carolina que se impuso por 45-39 ante la San Rafael de Quebradillas.

Los jugadores de la Academia Interamericana de Arecibo celebran la victoria que les dio el pase a la ronda Elite Eight. ( Suministrada )

El máximo anotador entre todos los grupos que participaron ayer, martes fue Pay Méndez de San Benito, quien culminó el partido con 20 puntos, 12 de ellos llegando del tiro libre.

Estos últimos ocho quintetos competirán por una posición en el Final Four el próximo jueves, 4 de abril, en el coliseo Fernando ´Rube´ Hernández de Gurabo. Los duelos serán Adianez vs. B You Academy a las 8:00 p.m.; INTER frente a la Presbiteriana de Carolina a las 3:30 p.m.; el Instituto del Niño de San Juan vs. Saint Francis a las 6:00 p.m.; y San Benito vs. La Salle a las 5:00 p.m.