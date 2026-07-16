El posible regreso de Walter Hodge Jr. al Baloncesto Superior Nacional (BSN) tomó fuerza este jueves, luego de que el juez Daniel López González, del Tribunal de Caguas, encontrara no causa para juicio en la vista en alzada por una presunta violación al artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica.

Con esta determinación, concluyó el proceso judicial que enfrentaba Hodge Jr. desde el pasado 18 de junio, cuando fue acusado por su actual esposa de maltrato psicológico tras alegadamente proferirle palabras soeces en múltiples ocasiones y amenazarla con publicar fotos íntimas en las redes sociales durante una llamada telefónica.

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Eduardo Ortiz Declet, abogado del jugador de los Cangrejeros de Santurce, dijo a El Nuevo Día que confía en que el BSN levante ahora la suspensión indefinida que pesa sobre su cliente desde que fue acusado.

El licenciado Ricardo Carrillo, director de torneo del BSN, explicó a Primera Hora que la liga deberá recibir primero una petición formal de los Cangrejeros, ya que fue la franquicia la que suspendió inicialmente al veterano armador de toda actividad relacionada con el equipo.

“Ya no hay otro procedimiento criminal que puedan seguir por los mismos hechos contra Walter. Lo próximo es la posición de Santurce. Si Santurce se expresa, el presidente del BSN evaluará su petición porque Santurce lo suspendió primero y la liga activó el protocolo de Violencia Doméstica. Vamos a verificar si Santurce hará un tipo de petición. Actuaremos sobre esa petición. El presidente es la persona que determina si procede o no procede”, dijo Carrillo a este medio.

Según dispone el Artículo VI: Sanciones de este protocolo del BSN no hay sanciones mínimas ni máximas preestablecidas. La determinación disciplinaria actual o eventual corresponderá al presidente de la liga, en este caso, Ricardo Dalmau, quien evaluará las circunstancias del caso, la severidad de la conducta imputada y el informe final presentado por el comité investigador.

Los Cangrejeros son uno de los ocho equipos activos en la postemporada del BSN y enfrentan a los Criollos de Caguas en una de las semifinales de la Conferencia A. De hecho, recibirán esta noche la visita de los Criollos en el Coliseo Roberto Clemente con una ventaja de 2-1. Según Carrillo, el BSN evaluará la solicitud de Santurce para reinstalar a Hodge Jr. tan pronto la reciba y no tardará mucho en emitir su respuesta.

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“Hay un comité que se nombra para efectos de evaluar las situaciones con casos de violencia doméstica y a base de eso es que se actúa. En este caso, hay que evaluar que no hubo causa probable en una vista en alzada, lo que termina el proceso criminal. Ese proceso es uno rápido. El presidente tiene que actuar sobre eso de forma inmediata, pero primero tenemos que recibir una petición de Santurce”, detalló el director de torneo del BSN.

Hodge Jr. promedió 12.7 puntos y 3.8 asistencias en 19 juegos de la temporada regular con los Cangrejeros. Su último partido fue el 15 de junio contra los Mets de Guaynabo.