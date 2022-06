Salt Lake City. El Jazz de Utah enfrenta la búsqueda inesperada de un nuevo entrenador.

Utah estaba preparado para comenzar la próxima temporada con Quin Snyder a la cabeza hasta que el entrenador en jefe renunció inesperadamente después de ocho temporadas frente al equipo. Las dos partes habían discutido recientemente una extensión con Snyder, a quien todavía le quedaban dos años de contrato. No llegaron a un acuerdo antes de que Snyder decidiera renunciar.

“Quin y yo hemos pasado las últimas semanas hablando mucho sobre muchas cosas diferentes. Y creo que está bastante claro, que queríamos desesperadamente que se quedara”, dijo el director ejecutivo del equipo, Danny Ainge, durante una conferencia de prensa ayer lunes, un día después de que Snyder anunciara su decisión de dejar el equipo. “Y al mismo tiempo, lo comprendo, porque me alejé de ser entrenador y me alejé de ser gerente general después de 18 años en Boston, así que confío en que Quin sabe más que nosotros lo que es mejor para él y su familia”.

PUBLICIDAD

Snyder tuvo marca de 372-264 frente al Jazz. Su porcentaje de victorias, de .585, ubica en el puesto 18 entre los entrenadores de la NBA que han trabajado durante al menos ese tiempo. Es uno de los dos únicos entrenadores que tiene un récord ganador con el Jazz, siendo Jerry Sloan el otro. Pero el éxito de la temporada regular de Snyder nunca se tradujo en los playoffs. El Jazz tuvo marca de 21-30 en juegos de postemporada bajo su mandato.

“Ya era hora”, dijo Snyder. “Es hora de que el Jazz avance. Es hora de que yo siga adelante. Simplemente tenía más sentido para mí”.

Ainge emprenderá ahora su tercera búsqueda de entrenador como ejecutivo de la NBA.

Contrató a Doc Rivers y Brad Stevens durante su mandato de 18 años en la oficina principal de los Celtics. Rivers llevó a Boston a un título de la NBA en 2008 y regresó a las finales de la NBA en 2010. Stevens llevó a los Celtics a las finales de la Conferencia Este tres veces en cuatro temporadas antes de suceder a Ainge en la oficina principal.

“Hay muchos nombres que conozco y con los que estoy familiarizado en el mundo de los entrenadores”, dijo Ainge. “Este será muy diferente a los dos anteriores y probablemente más completo”.

El propietario del equipo, Ryan Smith, dijo que no hay un cronograma para hacer una contratación. El equipo no se siente presionado para terminar la búsqueda antes del próximo draft de la NBA.

PUBLICIDAD

“Vamos a tomarnos nuestro tiempo”, dijo Smith. “Tengo que hacerlo bien”.

Quien suceda a Snyder será el cuarto entrenador en jefe de Utah en 34 temporadas. El Jazz ha tenido solo seis entrenadores en jefe desde que se mudó a Salt Lake City desde Nueva Orleans en 1979.

Snyder tuvo marca de 372-264 frente al Jazz. Su porcentaje de victorias, de .585, ubica en el puesto 18 entre los entrenadores de la NBA que han trabajado durante al menos ese tiempo. ( Rick Bowmer )

El sucesor ideal de Smith será un entrenador capaz de construir sobre los cimientos que sentó Snyder en lugar de hacer una reconstrucción completa.

“Realmente no hay un libro de jugadas cuando se trata de esto”, dijo Smith. “Soy muy afortunado de estar en una organización que Quin ha ayudado a construir. Ha dejado esta organización mucho mejor de lo que la encontró. Pero más que eso, ha construido una base sobre la cual podemos construir”.

Aunque Ainge dijo que sabe que Snyder “va a estar entrenando en otro lugar en el futuro cercano, probablemente el próximo año”, Snyder se negó a decir cuándo planea asumir otro trabajo de entrenador.

“Eso no ha estado en mi mente en absoluto. Me he centrado en esto”, dijo Snyder. “No sé qué voy a hacer el próximo año en cuanto a entrenar o algo por el estilo”.