El estelar baloncelista David Huertas anunció el viernes su retiro de la Selección Nacional de Puerto Rico.

“Mi cuerpo me está solicitando que tome un receso porque física y mentalmente me siento agotado. He sacrificado mucho tiempo de calidad para mi familia, en especial mi hija que tanto me necesita. Es una decisión difícil, pero necesaria en este momento”, expresó Huertas en un comunicado publicado en el portal oficial de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Huertas actualmente está participando en la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP) con el quinteto Fuerza Regia, que busca repetir el campeonato. La serie ante los Soles de Mexicali está 2-2 y el quinto juego es el viernes en Monterrey.

Luego de finalizar su compromiso en México, Huertas se estará uniendo a los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) para la temporada que inicia el 28 de febrero.

El próximo compromiso de la Selección Nacional es el jueves 20 de febrero en un partido ante los Estados Unidos en el Coliseo Roberto Clemente en la primera ventana clasificatoria a la FIBA AmeriCup 2021. Huertas estaba en el listado preliminar de 24 jugadores.

“Sin dudas me mantendré apoyando a mis compañeros, al equipo y respaldando todos los esfuerzos de la federación. Jamás le cerraré las puertas a este Equipo Nacional que con tanto orgullo he representado por tantos años. No descarto volver a sudar esta camiseta desde el rol que entiendan necesario”, agregó el jugador de 32 años de edad.

Huertas ha sido uno de los principales canasteros del quinteto boricua en los pasados años. El escolta y alero de 6-5 de estatura, promedió 14.2 puntos por partido en el Mundial celebrado el año pasado en China. En la victoria ante Irán, lideró la ofensiva boricua con 32 puntos.

Huertas debutó con el combinado adulto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006 y participó también en los Mundiales de Turquía 2010 y España 2014, entre otras competencias.

“David ha sido un valuarte y guerrero del Equipo Nacional en los últimos años y le estaremos agradecidos por todo lo que ha hecho por la Selección Nacional en los escenarios más importantes del baloncesto internacional. Aplaudimos su compromiso con nuestro programa y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa”, dijo el dirigente de la Selección Nacional, Eddie Casiano en el portal fbpur.org.

Por su parte, el presidente federativo, Yum Ramos, reaccionó señalando que “David deja un legado de muchas memorias y grandes actuaciones con el equipo nacional. Se retira luego de representarnos en el más alto nivel mundial y la familia del baloncesto puertorriqueño lo despide como un grande de nuestra selección. En la Federación de Baloncesto de Puerto Rico le estaremos por siempre agradecido por vestir nuestros colores con el peso histórico que le merece. La puertas de nuestra institución y del programa de selecciones nacionales estarán siempre abiertas para él”.