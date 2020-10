El veterano dirigente David Rosario no dirigirá a los Atléticos de San Germán en lo que resta de esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) “por diferencias económicas y contractuales” y por razones de “principio y de ética como entrenador” con el grupo administrativo que maneja el equipo.

Así lo estipuló Rosario en entrevista con este medio desde Nicaragua donde dirige al equipo Real Estelí de la Liga Superior de Baloncesto de ese país.

“La diferencia económica es muy baja en términos de contrato, y entendiendo yo las circunstancias de la burbuja, que es un evento histórico, pero a mí en lo personal no me favorece. En términos contractuales, se supone que haya una continuidad para el 2021 pero personas en la administración -lamentablemente- no avalan eso”, expuso Rosario.

“Se lo hice saber a la administración del equipo. No es que David Rosario no quiere dirigir a San Germán”, agregó.

Rosario, que fue contratado para dirigir esa franquicia desde 2019 hasta el 2021, insistió que además de las diferencias económicas, el grupo que administra el quinteto parece tener otros planes, en los que él no está incluido. De hecho, la franquicia anunció que no descarta contar con el escolta Larry Ayuso como parte del cuerpo técnico cuando dé inicio la temporada en Río Grande.

“Han estado haciendo anuncios y cosas sin consultarlas conmigo, y yo como entrenador no estoy de acuerdo con eso. Pareciera que tienen en agenda otros planes”, expresó el técnico.

El BSN se vio precisado a detener su temporada en marzo por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, hace unas semanas anunció que reanudará su temporada a partir del 10 de noviembre en un formato tipo burbuja en el Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort, en Río Grande. La competencia y algo de la vida de los jugadores durante las seis semanas que durará el torneo será transmitido a través de Wapa Deportes y -seguramente- en línea (streaming), según aseguraron varios directivos de la liga nacional.

Rosario contó que sus planes son quedarse en Nicaragua en lo que resta de la temporada de la liga de ese país. Además, tiene contrato para dirigir el equipo nacional de Panamá de cara al Americup.

El dirigente sostuvo que no espera confrontar ningún tipo de problema legal por su decisión dado que los términos que tenía se alteraron tras la situación provocada por la pandemia.

Rosario aprovechó la oportunidad para felicitar al presidente del BSN, Ricardo Dalmau, y a su grupo de trabajo por los esfuerzos dirigidos a crear una burbuja. Asimismo, puntualizó su respeto por el equipo y la fanaticada de San Germán.

“A San Germán yo le tengo un respeto tremendo. A la ciudad, al equipo, a la fanaticada. Es un equipo histórico y es un patrimonio cultural”, puntualizó.