Además de ser célebre por su fogosidad en la cancha, la destacada armadora de la Selección Nacional, Dayshalee Salamán, es conocida por su profunda fe religiosa.

De hecho, la atleta de 30 años ha reconocido en innumerables ocasiones que estas convicciones la han mantenido a flote en sus momentos más difíciles, incluyendo la ocasión que se lesionó hace un año en el Repechaje Olímpico en el que Puerto Rico logró clasificar por primera vez a un combinado de baloncesto femenino a unas Olimpiadas.

A partir de ese convencimiento, la jugadora creó la marca ‘Visión Evidente’, que busca resaltar lo que se puede lograr cuando se cuenta con Dios.

“Visión Evidente nace de hace mucho tiempo. De esa visión que solo te da Dios, de que si trabajas duro, tienes la visión y lo pones todo en las manos de Dios, es evidente que todo es posible. Este es el mensaje que yo quiero llevar al mundo, que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas porque él es el centro de nuestras vidas”, expresó la jugadora.

Salamán explicó que la marca, que nació en el 2018, cuenta con ropa de ejercicio, gorras, bandanas, abrigos y pulseras. Igualmente, la canastera organiza actividades sociales bajo este concepto. Los artículos se pueden conseguir en la página de Facebook ‘Visión Evidente’ (https://www.facebook.com/visionevidente) y en Instagram bajo visionevidente12 (https://www.instagram.com/visionevidente12/).

“Empecé con unas pulseritas con el mensaje ‘Amar sobre todas las cosas’, que comencé regalando. Con eso yo quería levantarle el ánimo a la gente en esos momentos de malos pensamientos. Con la pandemia, le pedí a Dios que me diera certeza de si esto era lo que debía hacer ahora. Y así fue, al otro día me dio confirmación y me dije: ‘Este es el momento’. Así que invertí y saqué el tiempo para hacerlo, pues la ropa ya estaba prácticamente diseñada desde el 2018”, explicó.

“Gracias a Dios, desde junio de 2020 saqué la línea de ropa, y me va muy bien”, añadió.

El curioso nacimiento del logotipo

El logotipo de la marca muestra un círculo con unas alas y la frase “Visión Evidente”. Salamán compartió que lo realizó una artista argentina que se declaró atea.

“Yo quería llevar el mensaje de Dios, pero no quería que fuera una imagen de las que siempre se usan como el pescado o la cruz. Se me dio en Argentina en el 2018. En ese momento todos los artistas gráficos que buscaba o no tenían tiempo o no se daba. Esta muchacha, que no cree en Dios, le tocó hacer mi logo”, expuso.

“Es curioso porque ella me decía: ‘Tu dios no me deja trabajar’, porque le dio trabajo. Le costó tres meses. Ella le hablaba y le decía: ‘No vas a poder conmigo’. Cuando la veía le decía: ‘¿Entonces, allá arriba hay un dios?’. Fue curioso”, rememoró Salamán, quien quedó satisfecha con el resultado final.

“Fue perfecto”, puntualizó la deportista, quien tiene tatuado el logotipo cerca de su hombro derecho.