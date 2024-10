El salsero puertorriqueño Michael Stuart es el más reciente artista en montarse en la ola de artistas que incursionan en el deporte boricua.

Y es que Stuart es el coapoderado de los Industriales de Barceloneta en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP), aunque en primera instancia su intención era entrar al Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Yo llevo muchos años con mi primo Grimaldi Vidot, exjugador del BSN, yendo a juegos de baloncesto y siempre he tenido la inquietud de hacer algo. Cuando empezó la fiebre del BSN, me entró el deseo de en algún momento quizás tener un equipo del BSN”, relató Stuart en una entrevista con Primera Hora .

El salsero contó que hace un tiempo se reunió con la alcaldesa Wanda Soler para presentarle la idea de traer una franquicia del BSN a Barceloneta. Sin embargo, nunca se hizo el intento porque el pueblo no contaba con una cancha para albergar un torneo de esa magnitud.

Un par de meses después, Eliezer Morales, coapoderado de los Industriales, le hizo un acercamiento a Soler con la propuesta de crear un equipo de la LBP en la “Ciudad Industrial” y la primera mandataria municipal lo refirió a Stuart por la similitud de ambos planteamientos.

“(Elizer) me llamó y me senté con él. Me sumbé y la propuesta que traemos es súper chévere con el fin de apoyar a la juventud. Es una liga que empieza desde los 19 años hasta los 35. Es una liga fuerte que se juega en 40 pueblos y me pareció sumamente interesante por fin apoyar a la juventud en algo que no fuera música”, comentó el cantante, de 49 años.

El arecibeño adelantó que los Industriales jugarán como locales en el recién remodelado Auditorio Sixto Escobar, de Barceloneta, cuya reconstrucción costó $8,000,000. De hecho, Barceloneta comenzó ayer, martes, a practicar en el recinto, que tiene una capacidad de 600 personas, rumbo a la inauguración de la venidera temporada de la LBP, el 1ro de noviembre.

Los Industriales de Barceloneta en su primera práctica en el Auditorio Sixto Escobar. ( Suministrada )

“Por eso no pude entrar al BSN. El (Auditorio Sixto Escobar) tiene una capacidad de 600 personas y en el BSN tiene que pasar los 3,000. Esto es una liga que me abrió más los ojos porque es juventud y son 40 pueblos compitiendo. Son muchas cosas las que se pueden hacer para desarrollar no solamente a los jóvenes, sino también al baloncesto puertorriqueños en los distintos pueblos”, explicó.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Stuart forma parte de la Puertorriqueña, ya que a finales de los 90 fue jugador de los Ganaderos de Hatillo.

Sin embargo, Stuart no es el único artista que entró este año a la Puertorriqueña como apoderado. Al igual que el salsero, el reguetonero Jowell será el tenedor de los Mets de Guaynabo en la próxima campaña, junto al exnebeísta José Juan Barea.

“Cuando me enteré, lo primero que hice fue llamarlo (a Jowell). Le dije: ‘Jowell, estoy en Barceloneta, necesitamos coger esto nosotros y darle una vida brutal. Vamos a hacer fogueos y juegos de celebridades’. Vamos a darle con todo para ver cómo trepamos esta liga al nivel que se merece”, compartió.