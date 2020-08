En principio, los jugadores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) están enterados de la intención de la liga de jugar dentro de una burbuja durante seis semanas la acortada versión del torneo superior del 2020 y ven con buenos ojos que esa sea la manera de efectuar el torneo.

Pero lo que aún esperan y no se ha discutido ni se ha planteado es la parte salarial, por lo que el presidente de la Asociación de Jugadores, Ricardo Carrillo, aclaró el jueves que no se puede afirmar que los jugadores ya han acordado que jugarán en el torneo.

El abogado de profesión explicó que “los jugadores aprobaron la idea de la burbuja, de que esa sea la forma de juego, con las garantías de salud y de juego. Eso es una cosa. Pero la cuestión salarial es otra y eso no se ha planteado aún”.

“La única manera que veo es que se prorrateen los salarios por la cantidad de partidos que se jugarán. Para que haya una proporción, un balance. Los bonos por llegar a la postemporada están estipulados en los contratos y ahí no importan los partidos. Si el equipo llega, el jugador se lo ganó”, sostuvo Carrillo.

Dijo que aunque no ha sido un tema comunicado de forma oficial, ha escuchado comentarios de propuestas que pretenderían recortar un por ciento a los salarios de los jugadores. Y que de ocurrir eso, se lo plantearía a la matrícula de la Asociación para que se tome una decisión.

De hecho, Carrillo planteó que antes de llegar al asunto del dinero de los jugadores hay otras cosas que le preocupan más, como por ejemplo, el estatus de las conversaciones del presidente del BSN, Ricardo Dalmau, sobre el decreto de créditos contributivos que la liga ha planteado solicitarle al gobierno.

“Primero hay que ver si esto va a ‘volar’ o no, y cuando, si en noviembre o el año que viene. Hay que ver que el muñeco se pueda montar. Primero hay que ver qué va a pasar con la idea de los créditos contributivos, el decreto. Si eso no se aprueba, no hay liga”, afirmó.

“Luego hay que ver cuanto dinero eso significa, porque hay un presupuesto para correr el torneo. Y si ese presupuesto supera los gastos, pues no hay necesidad de hacer ajustes. Pero si el dinero es menos y hay que ajustar, pues eso se plantea y se decide sobre eso. Pero esa es una realidad económica sobre la cual no sabemos y así no se puede tomar una decisión”, sostuvo.

“Los jugadores quieren jugar bajo concepto de burbuja, que es mejor hacerlo en el concepto de canchas abiertas, como lo harán en México. Y esa es otra cosa: esto es algo que el gobierno tiene que aprobar y asegurarse, que el modelo salubrista de la burbuja va a proteger la salud de todos los que entren y que se puede celebrar. Si el gobierno no lo aprueba tampoco hay torneo”, abundó.

El presidente del gremio indicó que tras la decisión de la burbuja, le informó a los jugadores sobre la propuesta del BSN, y que el jueves redactaría un documento muy detallado para informarles lo que ha sucedido al momento. Y que cuando el momento llegue, los jugadores tomarán una decisión “informada y bien pensada”.