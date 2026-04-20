Los Indios de Mayagüez hundieron aún más a los Piratas de Quebradillas al superarlos, 114-106, en partido celebrado en el Coliseo Raymond Dalmau.

Con el resultado, Mayagüez mejora su marca a 4-5, mientras que los Piratas continúan sin victorias y caen a 0-11.

El encuentro se caracterizó por su intensidad desde temprano, con 25 cambios de liderato en la primera mitad. Aun así, los Indios lograron irse al descanso con ventaja de 59-56.

En la segunda mitad, Mayagüez tomó control del partido, dominando el tercer parcial y manteniendo la ventaja en el cierre, asegurando la victoria desde la línea de tiros libres.

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Nathan Sobey lideró la ofensiva con 31 puntos y 6 asistencias, seguido por Tyrell Harrison con 24 puntos y 12 rebotes. Sam Waardenburg añadió 16 puntos y 8 rebotes.

Por los Piratas, Víctor Liz brilló con 36 puntos, mientras Jameer Nelson Jr. debutó con 22 unidades y Emmanuel Mudiay también aportó 22.

Atléticos mantienen dominio sobre los Leones

En San Germán, los Atléticos se impusieron sobre los Leones de Ponce en el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada 2026, completando la barrida en la serie particular. Con el resultado, los Atléticos mejoran su marca a 7-3, mientras que los Leones caen a 4-8.

Nick Perkins lideró a los Atléticos con 24 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, seguido por André Curbelo con 22 puntos y 9 asistencias. Montrezl Harrell añadió 19 puntos.

Por los Leones, Jezreel De Jesús fue el mejor con 30 puntos.

Mets responden en la carretera y vuelven a vencer a los Cangrejeros

En Santurce, los Mets de Guaynabo se impusieron 94-91 sobre los Cangrejeros en el Coliseo Roberto Clemente, sumando su segunda victoria ante Santurce en la temporada, ambas como visitantes. Con el resultado, los Mets mejoran su marca a 4-6 y detienen una racha de cuatro derrotas consecutivas, mientras que los Cangrejeros caen a 4-5 y suman su tercera derrota al hilo.

Maxwell Abmas lideró a los Mets con 20 puntos y 9 asistencias, seguido por Jaysean Paige con 20 unidades. Ysmael Romero aportó un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes, mientras Devin Williams añadió 11 puntos y 10 rebotes.

Por los Cangrejeros, Malik Beasley y Ángel Rodríguez anotaron 17 puntos cada uno, con Rodríguez sumando además 10 asistencias. Jordan Howard añadió 14 puntos en su debut.

La acción del BSN continúa esta noche con un partido en calendario, cuando los Gigantes de la C visiten a los Vaqueros de Bayamón en un duelo que revive la Final del BSN 2023.