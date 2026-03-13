Cuando Caitlin Clark saltó el jueves al tabloncillo del Coliseo José Miguel Agrelot para el partido entre Puerto Rico y Estados Unidos en la segunda jornada del clasificatorio femenino a la Copa del Mundo de la FIBA 2026, fue vitoreada más que cualquier otra jugadora en cancha, incluso más que las integrantes de la Selección Nacional.

Otras estrellas de la WNBA como Paige Bueckers, Kelsey Plum y Angel Reese también fueron aplaudidas durante su presentación, algo inusual para un quinteto que estaba a punto de enfrentar al equipo local en un torneo que reparte tres boletos a un Mundial. Además, solo hubo uno que otro abucheo hacia las norteamericanas durante el juego.

Según el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos, se esperaban más de 7,500 personas para este duelo contra las campeonas del mundo, y era evidente que había muchas más en comparación con la escasa asistencia del primer encuentro de las boricuas ayer, miércoles, ante Italia.

Pamela Rosado defendiendo a Caitlin Clark en el clasificatorio femenino a la Copa del Mundo de la FIBA 2026. ( Xavier Araújo )

Pamela Rosado, quien como capitana ha llevado al Equipo Nacional a múltiples Juegos Olímpicos y Copas del Mundo, admitió estar decepcionada con el respaldo que la fanaticada le ha brindado al quinteto patrio durante estos primeros dos días del clasificatorio femenino en el “Choliseo”.

“Lamentable… yo creo que nosotras hemos demostrado con todo lo que hemos hecho por 10 años. Nos pidieron ejecución y nos pidieron ganar. Hemos ganado, hemos ido a Mundiales, hemos ido a Olimpiadas y todavía el apoyo no está. Nosotras vamos a seguir jugando. Sin importar quién venga o deje de venir, vamos a seguir representando a Puerto Rico con todo el corazón”, expresó Rosado en una conferencia después del revés por 91-48 ante Estados Unidos.

“Sabemos que hoy llegaron, sí, para ver a Estados Unidos. Cosas que pasan. Eran las mejores 12 jugadoras del mundo, pero igual nosotras salimos a jugar duro. Vamos a salir a jugar duro los tres partidos, vengan o no vengan. Nos mantenemos unidas. Creo que esa es la clave: mantenernos unidas el grupo técnico y las jugadoras, y al final del día vamos a ganar para nosotras”, continuó.

En la pasada década, la Selección Nacional ha tenido una corrida histórica: clasificó a sus primeros Juegos Olímpicos (Tokio 2020 y París 2024), participó en sus primeros Mundiales (2018 y 2022) y se metió por primera vez entre las diez mejores posiciones del ranking mundial de la FIBA, entre otros logros. Todo esto bajo la dirección de Gerardo “Jerry” Batista, quien coincidió con la opinión de la veterana armadora y comparó el apoyo de la afición que han recibido las “12 Guerreras” con el del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Concuerdo con Pamela. Hoy se vio bien la cancha. Ojalá que en los próximos juegos esté la gente así. Seguimos apostando al fanático puertorriqueño. Si no le gusta el baloncesto femenino, no hay problema, pero está jugando Puerto Rico”, señaló Batista.

“Yo no creo que toda la gente que fue al Clásico de Béisbol les guste el béisbol. Estaban apoyando a Puerto Rico, y necesitamos eso. Pero, como dice Pamela, vamos a seguir. Nosotros salimos a jugar por nosotros, por todas las personas que componen el programa nacional, por nuestras familias, que son las que hacen el sacrificio y obviamente por el pueblo de Puerto Rico”, abundó.

Del 6 al 11 de marzo, el Estadio Hiram Bithorn fue una de las sedes del Clásico Mundial de Béisbol, con un total de 75,904 personas asistiendo a los cuatro juegos del llamado Team Rubio. El Premundial, en cambio, se llevará a cabo hasta el 17 de marzo en el “Choliseo”. Además de Puerto Rico y Estados Unidos, en este torneo también participan Italia, España, Nueva Zelanda y Senegal.

El Estadio Hiram Bithorn durante un juego de Puerto Rico en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol.

Las estadounidenses ya clasificaron a Alemania 2026, pero aún quedan tres espacios disponibles para el Mundial. Las puertorriqueñas necesitan al menos dos victorias para asegurar uno de ellos.