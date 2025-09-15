Los Osos de Manatí, Barranquitas LIBB, Indios de Canóvanas y Guaynabo Mets avanzaron el domingo a las semifinales de la Liga Juvenil Francisco “Paquito” Rodríguez de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

En un dramático final, los Indios consiguieron su pase con un canasto de Osvaldo Olivencia restando dos segundos, para derrotar 76-75 a los Vaqueros en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas.

Andrés Soliván fue clave con 19 puntos y 15 rebotes.

Barranquitas LIBB también aseguró su boleto al Final Four al vencer 85-80 a los Capitanes, gracias a la ofensiva imparable de Ibrahim Rodríguez, quien encestó 32 puntos, y Darel Maldonado con 23 tantos.

Mientras, los Osos A dominaron a Osos B con marcador de 69-45, liderados por Yadier Fuentes, quien aportó 7 puntos y 10 rebotes.

Por su parte, Guaynabo, de la mano de Samuel Pino que anotó 40 puntos y 13 rebotes, superó 89-78 a Pitirres Interamericana en tiempo extra.

En la División II, también hubo acción en los cuartos de final; Mayagüez Municipio venció 79-71 a Los Borinvillas, Bucaplaa Yellow dominó 72-58 a Ponce Elite, Jiréh Basketball se impuso 71-54 sobre Carolina Gigantes y Bayamón Cowboys derrotó 91-82 a Amelia Mets.

Las series semifinales se jugarán en formato de serie al mejor de tres; el primer equipo en alcanzar dos triunfos avanzará a la gran final.