Seattle. Cal Raleigh igualó el récord de temporada de Mickey Mantle para la mayoría de jonrones por un bateador ambidiestro con su número 54, y los Mariners de Seattle extendieron su racha ganadora a nueve al derrotar a los Angels de Los Ángeles 11-2 el domingo.

Los Mariners tomaron posesión exclusiva del liderato de la División Oeste de la Liga Americana por primera vez desde junio.

Con el cuadrangular, Raleigh superó con 43 al boricua Javy López, convirtiéndose en el catcher con más jonrones en una campaña en la historia de las Mayores. López estableció la marca de 42 para un receptor titular en 2003 con los Braves de Atlanta.

George Kirby igualó su récord personal con 14 ponches, mientras los Marineros completaban una barrida de cuatro juegos y ganaban por vigésima vez en sus últimos 23 juegos en casa.

El dominicano Jorge Polanco tuvo tres dobles y ha logrado dobles en siete juegos consecutivos, igualando el récord de los Marineros.

Kirby (9-7) permitió dos carreras y tres hits en seis 1/tres entradas, sin bases por bolas y dejando el juego después de 101 lanzamientos. También ponchó a 14 Angelinos el ocho de junio en Los Ángeles.

Hendricks (7-10) permitió nueve carreras y diez hits en tres 1/tres entradas.

Por los Angels, el venezolano Oswald Peraza de 1-1 con una anotada y una producida. El dominicano Denzer Guzman de 3-2.

Por los Mariners, el cubano mexicano Randy Arozarena de 5-1 con una anotada. Los dominicanos Julio Rodríguez de 3-2 con dos anotadas y dos producidas y Victor Robles de 2-1.

