Manchester, Inglaterra. Ricky Hatton será recordado como un boxeador que “inspiró a generaciones” y que tenía “un corazón tan grande como su sonrisa”, dijo su familia el lunes tras la muerte del gran boxeador británico a los 46 años.

Hatton, quien ganó títulos mundiales en peso superligero y welter, fue encontrado muerto cuando la policía acudió a su domicilio en Greater Manchester el domingo. Las autoridades informaron que no están tratando la muerte como sospechosa.

Ricky Hatton se encuentra junto al campo antes del partido de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Manchester United en el Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra, el domingo 22 de septiembre de 2013. ( The Associated Press )

La familia de Hatton le rindió homenaje en un comunicado divulgado por la Policía de Greater Manchester el lunes, en el que señalaron que él era “mucho más que un campeón mundial”.

“Para nosotros, simplemente era ‘Richard’, nuestro hijo”, dijo la familia. “Un padre, abuelo y hermano amoroso, y un verdadero amigo para muchos”.

“Tenía un corazón tan grande como su sonrisa, y su bondad, humor y lealtad tocaban a todos los que tuvieron la suerte de conocerlo”.

Floyd Mayweather Jr. golpea a Ricky Hatton durante su pelea por el título mundial welter del CMB en el hotel-casino MGM Grand en Las Vegas, el sábado 8 de diciembre de 2007. Mayweather ganó por nocaut en el décimo asalto. ( The Associated Press )

En la cúspide de su carrera, Hatton —conocido por su espíritu y sus brutales golpes al cuerpo en el ring— fue una de las estrellas deportivas más famosas de Gran Bretaña y enfrentó a los mejores boxeadores de su generación, incluyendo a Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

La familia dijo que Hatton “daba todo dentro del ring y mostraba su corazón en el exterior”.

“Inspiró a generaciones con su espíritu de lucha, su humildad y su amor por el deporte”, continuó el comunicado. “Pero más allá de los títulos, las noches memorables y el rugido del público, seguía siendo el mismo Richard humilde que nunca olvidó de dónde venía”.

Homenajes dejados frente a la casa de Ricky Hatton, en Manchester, Inglaterra, el lunes 15 de septiembre de 2025. ( The Associated Press )

“Como familia, nuestra pérdida es inconmensurable y las palabras no pueden capturar realmente el dolor que sentimos. Sin embargo, en medio de nuestro duelo, nos hemos sentido profundamente conmovidos por la abrumadora muestra de amor y apoyo”.

La familia pidió privacidad tras la muerte, pero afirmó que “tomaremos fuerza unos de otros y del conocimiento de que el legado de Richard —tanto en el boxeo como como persona— seguirá viviendo”.

Se rindieron homenajes —incluyendo flores y camisetas réplica del equipo de fútbol favorito de Hatton, el Manchester City— frente a su domicilio el lunes.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, dijo que se está evaluando la mejor manera de honrar su memoria.