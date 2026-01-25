Chicago. Derrick Rose imaginó que todo tipo de emociones fluirían cuando viera su pancarta elevarse hasta las vigas

Los Bulls de Chicago estaban a punto de retirar su número 1 tras su partido contra los Celtics de Boston el sábado por la noche. Y el chico que pasó de crecer en un barrio marginal del South Side a brillar con el equipo de su ciudad natal estaba listo para el momento.

“Alguien o un periodista me preguntó: ‘¿Lloraste?’. Le dije que lloro todos los días”, dijo Rose. “Y me preguntó por qué. Por la alegría, por saber dónde crecí, por saber que volví aquí, por ser práctico al conocer la economía, por estar allí y los barrios. Y simplemente lo sabes”.

PUBLICIDAD

“Esa es una de las razones por las que volví: para mejorar mi trabajo y contratar gente”.

Rose se une a Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33), Jerry Sloan (4) y Bob Love (10) como los únicos jugadores cuyos números han sido retirados por el equipo.

The moment Derrick Rose's banner was officially retired. pic.twitter.com/ufrMsEaEyY — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026

Ya había visto la pancarta. El viernes, los Bulls publicaron un video en redes sociales donde se le ve viéndola por primera vez .

Rose dijo que ver la pancarta fue “increíble”. Pero aún no lo había asimilado.

“Todavía estoy intentando asimilar todo esto, el momento, todavía estoy intentando procesarlo en tiempo real”, dijo. “Y sí, y simplemente me siento agradecido, ¿sabes a qué me refiero? Como saber cómo está el clima, saber que es algo típico de Chicago venir aquí, luchar contra eso y aun así ir a un evento. Es enorme, así que es algo por lo que estoy agradecido”.

El video que publicaron los Bulls muestra a Rose, con los ojos muy abiertos, saliendo a la cancha central. Suelta un “¡Guau! ¿En serio?” mientras observa la pancarta desplegada frente a la mesa de anotadores. Se agacha, se acerca y la toca, frotando con la mano el número 1.

Luego se le une su familia, así como sus ex compañeros de equipo Joakim Noah, Taj Gibson y Kirk Hinrich.

“Esto no es solo para mí”, les dice Rose. “Todos los momentos que tuvimos peleando y todo eso. Es para todos. No habría llegado tan lejos si no hubiera adquirido el conocimiento en los momentos que tuvimos”.

PUBLICIDAD

"The youngest MVP in NBA history." 🏆



Before his #1 jersey heads to the Chicago rafters Saturday night, take a look back at Derrick Rose's SPECIAL 2010-11 season! pic.twitter.com/o17FyUOzRD — NBA (@NBA) January 23, 2026

Noah dice en el video que ver el número de Rose elevado hasta las vigas “es nuestro momento de campeonato”.

El sábado, había camisetas negras de Rose en cada asiento. Los Bulls publicaron un video de Jordan y Pippen felicitándolo. Rose dejó rosas de su floristería —Rose’s Flower Shop— en los vestuarios de ambos equipos antes del partido.

Esta no es la primera vez que el equipo rinde homenaje a Rose. Los Bulls lo hicieron cuando jugaron contra Nueva York el 4 de enero de 2025, simbolizando la fecha y los dorsales que lució con los Bulls, los Knicks y la Academia de Carreras Simeon de Chicago. Ese mismo día, los Bulls anunciaron que retirarían la camiseta de Rose.

Rose, la primera selección del draft de la NBA de 2008, pasó de ser Novato del Año a All-Star y MVP de la NBA en sus primeras tres temporadas. Sigue siendo el MVP más joven de la liga, tras ganarlo a los 22 años.

Una importante lesión de rodilla durante los playoffs de 2012 lo obligó a perderse casi dos temporadas completas y contempló alejarse del juego varias veces después de otros problemas de lesiones.

Rose promedió 17.4 puntos y 5.2 asistencias en 723 partidos de temporada regular. Promedió 21 puntos por partido antes de la rotura del ligamento cruzado anterior hace 12 años y 15.1 por partido en las temporadas posteriores. Pero no se detiene en lo que podría haber sido.

A sus 37 años, Rose está más centrado en su familia y sus negocios, como una floristería online y la contratación de gente de la ciudad. O en su labor de promoción de la participación en el ajedrez, sobre todo entre los jóvenes en ascenso. No le interesa demasiado trabajar en el baloncesto.

PUBLICIDAD

“Todos piensan que el camino o la motivación era: ‘Bueno, después de terminar, tienes que volver y estar cerca del baloncesto’”, dijo. “Yo no quería eso. Quería controlar las cosas o estar en zonas donde nadie estaba. Viniendo de Chicago, cuando uno suele entrar en zonas donde la gente está, se interpone y pueden pasar ciertas cosas.

“Con eso en mente, quise seleccionar productos para no tener que preocuparme por la competencia”.