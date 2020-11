La Federación de Baloncesto de Puerto Rico detuvo el jueves las participaciones de los jugadores Ángel Rodríguez, de Bayamón, y Devon Collier, de Arecibo, en la ‘burbuja’ del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el hotel Wyndham Grand Río Mar en Ríos Grande por no aceptar la convocatoria para unirse a la Selección Nacional rumbo a los partidos de la segunda ventana clasificatoria de la AmeriCup 2022 a jugarse en Indianápolis el próximo domingo y lunes.

Ambos canasteros apelaron la determinación bajo la representación de Asociación de Jugadores. Rodríguez jugó el jueves en la victoria de los Vaqueros ante San Germán y Collier vistió el uniforme de los Capitanes en la derrota de los Capitanes ante Quebradillas.

PUBLICIDAD

En la misiva de la Federación, la paralización entra en vigor el jueves “hasta tanto y cuanto los jugadores de la selección nacional puedan reintegrarse a sus equipos y jugar la burbuja luego de cumplir su compromiso con la selección”.

“Tanto Ángel Rodríguez como Devon Collier fueron suspendidos esta mañana por participar en el BSN mientras se juega la ventana de FIBA en Indiana. La Asociación de Jugadores presentó de inmediato una apelación al comité de baloncesto presidida por Angel Toro y dos abogados que asigne”, dijo Ricardo Carrillo, presidente de la Asociación, a este medio.

Según Carrillo, FIBA no toma en consideración eventos de fuerza mayor, como la actual pandemia, cuando se suspende a un atleta por no participar con su selección nacional. Rodríguez y Collier expresaron temor por su salud si salían del ambiente controlado donde se encuentran pese a tener a la mano toda la información disponible sobre los protocolos salubristas en la ventana.

“FIBA, bajo su reglamento, puede sancionar a un todo jugador que no se presente a su selección. Pero, no toma en consideración eventos como la pandemia y los fundamentos de riesgo. El fundamento que tiene no provee para eso y no puede suspenderlos”, indicó Carrillo.

El licenciado agregó que a los 24 jugadores de la Preselección les proveyeron los protocolos de la FIBA al igual que la documentación sobre los esfuerzos de la Federación local para transportar y albergar a sus integrantes en un ambiente sano en Indianápolis. Igualmente, la Asociación, por su lado. proveyó el nivel de casos registrados en el estado, número 12 de Estados Unidos con más contagios, con un aumento de 13.1 por ciento para 11,000 enfermos comparados con la semana anterior.

PUBLICIDAD

En la apelación, la Asociación alega que el evento deportivo en Indianápolis carece de un periodo de cuarentena, por lo que existe un alto riesgo de contagio. La semana pasada, Rodríguez hizo público su deseo de no asistir a la ventana para los choques contra México y Bahamas.

“En un tiempo de tanta incertidumbre, he tenido que tomar decisiones muy difíciles. Millones de personas han sido contagiadas con COVID-19 (entre ellas personas cercanas) y aún muchas más han perdido su vida Como atleta NO HAY mayor orgullo que representar a Puerto Rico y mi compromiso con el país siempre ha sido inmenso. Por el otro lado, también tengo un compromiso con los Vaqueros de Bayamón. Pero sobre todo tengo que cuidar de mi salud porque tengo una familia. Es así que les informo que desafortunadamente no estaré participando en la próxima ventana FIBA. Mis mejores deseos a los guerreros que estarán participando”, escribió Rodríguez en su cuenta de Instagram.

No es un castigo

Por otro lado, el presidente federativo Yum Ramos aclaró la orden emitida para detener las participaciones de Rodríguez y Collier en el torneo no se trata de una suspensión o castigo.

“Nosotros nos dejamos llevar por el reglamento de FIBA, que establece que si un jugador no se presenta a jugar con su selección durante el periodo establecido, el jugador no debe participar con su equipo en el torneo donde juega en dicho tiempo. En nuestro caso, no es justo que estos jugadores se presenten a la ventana y otros no”, dijo.