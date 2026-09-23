El empresario José Manuel Baeza Visalden, apoderado de los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y presidente y principal oficial ejecutivo de Teselta, fue detenido este martes por una presunta violación a la Ley 54, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La Policía de Puerto Rico confirmó la detención a El Nuevo Día y señaló que Baeza Visalden permanecía en el Precinto de Puerto Nuevo, mientras los agentes consultan con la Fiscalía de San Juan para determinar si procede la radicación de cargos.

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Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre la alegada violación a la Ley 54 ni las circunstancias que dieron paso a la intervención.

Los Capitanes de Arecibo emitieron una declaración en la que indicaron que desconocen los hechos específicos que se le imputan y que, por respeto al proceso judicial, no emitirán comentarios adicionales sobre las alegaciones.

Baeza Visalden asumió la presidencia de Teselta en 2015. La empresa, anteriormente conocida como González Trading, completó en años recientes un proceso de transformación de identidad corporativa bajo el nombre Teselta.

En el ámbito deportivo, Baeza Visalden asumió como apoderado de los Capitanes de Arecibo en noviembre de 2022, luego de alcanzar un acuerdo para adquirir la franquicia.

El caso permanece bajo evaluación de las autoridades y se espera que la Fiscalía determine los próximos pasos.