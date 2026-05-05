Con la voz entrecortada, el exbaloncelista Raymond Dalmau aseguró que la noticia del fallecimiento de José ‘Piculín’ Ortiz lo dejó “devastado” y lo tomó por sorpresa, al afirmar que, pese a que padecía cáncer, hacía poco había compartido con él y lo vio “bien”.

“Me dejó bien devastado... Mi relación con Picu era de toda la vida”, relató Dalmau en una entrevista radial (WKAQ-580), en la que además evocó sus años como entrenador de quien describió como “el mejor jugador que ha dado Puerto Rico”.

Dalmau coincidió con ‘Piculín’ en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), donde compartieron cancha como rivales, y posteriormente fungió como su dirigente en la Selección Nacional entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990.

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“No había forma de ganarle a los equipos cuando Piculín estaba”, rememoró sobre su época en el BSN.

En el plano personal, Dalmau describió a Piculín como una persona sumamente amigable.

“Mi respeto para Piculin es bien grande, y como ser humano, como persona, es otra cosa... Siempre tenía una sonrisa en su cara. Con los hijos míos, con toda mi familia. Bien amigable con todos ellos. Tremendo ser humano”, dijo.

‘Piculín’ falleció este martes tras enfrentar una ardua batalla contra el cáncer colorrectal. Fue diagnosticado con la enfermedad a finales de 2023. Dalmau es sobreviviente del mismo cáncer. Su episodio lo vivió en la década del 1990.

Le sobreviven su esposa Sylvia Ríos, así como su hija, Neira.