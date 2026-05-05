José “Piculín’ Ortiz, una de las figuras más importante de la historia del baloncesto en Puerto Rico, falleció este martes tras enfrentar una ardua batalla contra el cáncer colorrectal, confirmó la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Piculín fue diagnosticado con la enfermedad a finales de 2023.

El exbaloncelista se encontraba recluido en el Hospital Ashford desde el pasado viernes, 1 de mayo, y se mantuvo acompañado en todo momento de esposa Sylvia Ríos, así como por su hija Neira, familiares y allegados.

Una carrera ascendente

“Picu”, como también era llamado por sus fanáticos y amigos, nació en Aibonito el 25 de octubre de 1963, pero se crió en Cayey. Hijo de don Germán Ortiz y Elba Ríos, inició sus primeros pasos en el deporte lejos del aro y el tablero, sino como pelotero y voleibolista en sus años de escuela. Sin embargo, poco tiempo necesitaron para darse cuenta que su estatura de 6’11 serviría para postearse debajo del palo y repartir de su gracia baloncelística.

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Tras su paso por la escuela superior vocacional Benjamín Harrison, Ortiz pasó al Baloncesto Superior Nacional (BSN), donde debutó en 1981 con los Atléticos de San Germán y apenas 17 años.

Con el “Monstruo Anaranjado” quemó tenis por 14 temporadas y le dio a esa franquicia tres títulos del BSN.

“Siempre he apreciado mucho a San Germán y la oportunidad que me dio. Es una franquicia que estimo mucho, porque gran parte de mi trayectoria se la debo a este pueblo”, comentó Ortiz en el 2019, cuando su icónico número 4 fue retirado en la cancha Arquelio Torres Ramírez, hogar de los Atléticos.

Fue en esos años en que recibió su segundo apodo, el Concorde, cortesía de otro inmortal, el narrador Manuel Rivera Morales, como referencia al enorme avión que surcaba los cielos para aquel entonces.

En el BSN también vistió la camiseta de los Cangrejeros de Santurce de 1998 al 2005, equipo con el que sumó a su vitrina otros cinco trofeos de campeón.

Con Puerto Rico en el corazón

Pero fue con la selección nacional de Baloncesto que Ortiz llenó las páginas más gloriosas de su carrera. “Picu” jugó en cinco mundiales de FIBA (1986, 1990, 1994, 1998 y 2002) y cuatro Juegos Olímpicos (1998, 1992, 1996, y 2004) y unos Juegos de Buena Voluntad (1994). Además, trajo a Puerto Rico múltiples medallas de oro, plata y bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, Centrobásket, Preolímpicos y Premundiales, entre otros.

Fue el héroe de la clasificación de Puerto Rico a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 cuando, frente a un Coliseo Roberto Clemente a reventar, condujo a Puerto Rico a una épica victoria sobre Canadá para ponchar boleto a Grecia. Con casi 40 años de edad, Ortiz tiró aquel domingo en Clemente posiblemente el partido más completo en la historia del baloncesto FIBA internacional en un juego por una medalla.

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Ortiz acabó la noche con 21 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes, además de siete tapones para conducir al quinteto boricua a un triunfo histórico. Y es que, sin ese pase olímpico, El quinteto boricua jamás hubiera logrado la hazaña más memorable en su historia: la victoria sobre Estados Unidos en Atenas, primer revés del llamado “Dream Team” en Juegos Olímpicos desde su formación en 1992.

“Tenía la espinita de 1999 cuando Canadá nos dejó fuera de las Olimpiadas en nuestra propia casa. Fue un mal sabor que me duró por semanas y hasta contemplé el retiro internacional en aquel momento. Quería desquitarme de aquel juego e iba a hacer todo lo posible para evitar otra decepción en mi propia cancha”, dijo Ortiz en una entrevista con este medio en el 2013.

“Ese podía haber ser mi último partido en el Equipo Nacional si no hubiéramos ganado. Nos merecíamos estar en Atenas luego de haber fallado en ir a Sidney. Y si me iba a retirar del Equipo Nacional iba a ser con unas Olimpiadas. Esa noche ante Canadá iba dispuesto a morir con las botas puestas. Pero ganamos ¡Y de qué forma! Sin duda alguna, a nivel individual fue el mejor juego de mi vida”, sentenció.

Su paso por NCAA y NBA

Corría el año 1985 cuando decidió cursar estudios en la Universidad de Oregon State. Allí completó un bachillerato en comunicaciones. Simultáneamente, su juego de baloncesto llamó la atención de la liga más importante del mundo. Así, el 22 de junio de 1987 fue seleccionado por los Jazz de Utah en el turno número 15 de la primera ronda del sorteo de novatos de la NBA.

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Con loa Jazz, sin embargo, su juego fue limitado. Debutó el 9 de noviembre de 1988 (luego de jugar un año en el baloncesto español con el CB Zaragoza en la Liga de España).

Jugó dos temporadas en la NBA antes de regresar al baloncesto europeo, primero con el real Madrid y después con el Barcelona, con quien conquistó la Copa del Rey de Baloncesto (1991).

En Europa fue un grande

Luego de militar en varios equipos españoles, en el 1994 brinca el charco y prueba suerte en la liga de Grecia, donde también se dejó sentir como varios equipos, específicamente en el Aris tesalónica, con quienes conquistó la Copa Korac en 1995.

Tras esa temporada, Ortiz recibió una oferta de un millón de dólares para jugar con la franquicia griega Paok BC. Sin embargo, el contrato fue anulado después de que pruebas sugirieran que Ortiz había usado esteroides, específicamente estanozolol. Ortiz apeló la decisión en corte y ganó el caso, pero se negó volver a Europa para jugar.

En 1997 también reforzó a Guaiqueríes de Isla Margarita en Venezuela y los llevó al título nacional.

Ortiz regresó a la Isla en el 1998 para dejar su marca en los Cangrejeros y luego, en el 2006, ya con uniforme de los Capitanes de Arecibo, le dijo adiós al deporte activo.

Incursionó en la política

Tras su retiro, “Picu” incursionó en otra difícil cancha: la política. De la mano del entonces candidato a la alcaldía de la capital, Ferdinand Pérez, Ortiz corrió para el puesto de representante por el distrito San Juan Guaynabo, pero fue derrotado. Fue la primer y única ocasión que incursionó en la Política.

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Problemas legales

Su vida, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. El 29 de junio de 2011, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Ice, por sus siglas en inglés) hicieron un allanamiento en una residencia del exbaloncelista ocuparon 218 plantas de marihuana junto con cartuchos para fusil AR-15. Ortiz admitió a las autoridades que el material le pertenecía. Ortiz fue condenado a seis meses de cárcel, pero gran parte de la pena la cumplió en un hogar de rehabilitación.

Ortiz admitió en aquel entonces que padeció de depresión severa, lo que lo llevó al mundo de las drogas.

“Tuve ese problema y fue a peor. Ya en los últimos días fue bastante difícil. Estaba pasando por muchas cosas personales que venía arrastrando desde hace años. Uno estaba como con una chiringa, tratando de tomar aire para elevarse, pero cada vez era peor. Creo que no busqué la ayuda a tiempo”, admitió.

A la cima de la historia

Con todos sus problemas en el pasado, Ortiz rehízo su vida, apoyado en su esposa, Silvia Ríos y en el resto de su familia. Retomó una carrera de empresario que había iniciado años atrás y en el 2018 abrió una pizzería en el área de la Parguera, la cual gozó de mucho éxito.

Y en marzo de 1919, recibió una llamada ansiada, pero inesperada. Ortiz se convertiría en el segundo boricua en ser exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto Internacional (FIBA), detrás de Teófilo “Teo” Cruz (2007).

Fue la culminación de una carrera soberbia, protagonizada por un ser humano de carne y hueso, con sus altas y sus bajas, pero que siempre puso primero a Puerto Rico.

“Me siento muy honrado y agradecido. Este es un momento para la historia. Un momento importante para Puerto Rico”, declaró Ortiz a la conclusión de la ceremonia que se llevó a cabo en Pekín, China.

“Si ser inmortal representa que todo el mundo se acuerde de ti, bienvenido sea. Es la parte bonita de tantos años dedicados a este deporte”, sentenció.