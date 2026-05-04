En su primera aparición en la Copa Buzzer Beater de fútbol, la Academia Perpetuo Socorro de San Juan jugará este martes la final masculina del torneo cuando enfrente al Centro de Desarrollo Integral de la Universidad Interamericana (Cedin) en el Bayamón Soccer Complex 1.

El conjunto de Perpetuo se metió en el baile de coronación, que se celebrará a partir de las 8:00 p.m., tras vencer 1-0 a Tasis de Dorado en la segunda semifinal el domingo en el Bayamón Soccer Complex 2.

“Es un orgullo para la academia y para estos chicos porque nos hemos fajado todo el mundo. El trabajo no se ha acabado”, expresó el jugador Francisco Rebollo tras sellar el pase.

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“Es la primera vez en el torneo y ya somos finalistas… hemos hecho un gran trabajo y lo hemos logrado”, mencionó, por su parte, el también jugador Markus Cordero.

Cedin, por su parte, avanzó a su tercera final consecutiva tras imponerse en una tanda de penales 4-2 sobre la Escuela Alfonso Casta Martínez de Maunabo, única institución masculina del sistema pública del país en disputar el Final Four en la historia del torneo.

El onceno verde y blanco fue campeón en la edición 2024.

El entrenador de Cedin, Manuel Cardoza, dejó claro el enfoque de cara al choque decisivo.

“Tengo que hablarles de que no todos los días se juega una final y que hay que afrontarla con mucha responsabilidad, con coraje, con humildad, pero con ganas de ganarla”, indicó Cardoza a Primera Hora.

Cardoza destacó que la unión del grupo y la llegada de impacto de los jugadores de grado décimo fueron las claves para arribar hasta este punto.

“El secreto ha estado en que los muchachos que subieron al equipo han demostrado el carácter que se necesita para jugar estos juegos”, manifestó el técnico.

Revancha en la final femenina

En la rama femenina, el escenario trae un déjà vu.

Las campeonas del Colegio Notre Dame de Caguas se medirán nuevamente a la Academia María Reina de San Juan, tal como en la final de la pasada edición.

Notre Dame alcanzó la final, que se pondrá en marcha a las 6:00 p.m., tras superar en penales 6-5 al Colegio Puertorriqueño de Niñas (CPN) de San Juan, mientras que María Reina aseguró su tercer viaje consecutivo al partido decisivo con una victoria 2-0 sobre el Colegio Marista de Guaynabo.

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“Es un sentimiento encontrado porque conocemos al rival de la final pasada, pero es una final nueva, una historia nueva y si Dios quiere, va a estar en nuestro lado por el trabajo que hemos hecho. Saldrá lo mejor posible", expresó el entrenador Manuel Rodríguez a este medio.

“Ahora no vamos a cambiar nada. Estamos muy confiados en lo que podemos hacer. Sabemos nuestra fortaleza y nos prepararemos lo mejor posible para enfrentar y llevar la copa por primera vez a María Reina”, agregó Rodríguez.

Por su parte, el técnico de Notre Dame, Oscar Nieto, aseguró que mantendrán los pies en la tierra, pese a cargar con el título de reinas.

“Nos mantendremos humildes, sabiendo que no hemos hecho nada todavía. Para ganar la final hay que ganar el último juego, y eso todavía está por verse”, sentenció Nieto.

Ambos duelos se transmitirán a través de Wapa Deportes.