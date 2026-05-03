Bayamón. En un choque de infarto, las campeonas del Colegio Notre Dame de Caguas aseguraron su pase a la final de la Copa Buzzer de fútbol al imponerse 6-5 en tanda de penales sobre el Colegio Puertorriqueño de Niñas (CPN) este domingo en el Bayamón Soccer Complex 2.

Más tarde, en otro duelo intenso, la Academia María Reina de San Juan selló el otro boleto a la final al vencer 2-1 al Colegio Marista de Guaynabo, preparando el escenario para una revancha de la final de 2025.

El baile de coronación entre Notre Dame y María Reina se jugará el martes en el Bayamón Soccer Complex 1 a las 6:30 p.m.

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En el 50, último minuto del tiempo reglamentario, Alana González, de Notre Dame, igualó a uno el choque con un gol de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Samantha Pérez. La jugada inició luego de que la portera de CPN, Camelia Marín, retuvo el balón por más de ocho segundos, lo que provocó una infracción y cedió la posesión del balón a Notre Dame.

“Fue extraordinario, esta vez estamos un poquito más preparadas que el año pasado. Obviamente, el reconocimiento tiene que ir a las jugadoras”, compartió el entrenador de Notre Dame, Oscar Nieto, a Primera Hora tras el boleto a la final.

“Todos vieron cómo quizás el físico no nos acompañaba mucho. Sin embargo, el corazón es mucho más grande y el espíritu combativo que tienen sacó adelante el juego”, agregó Nieto a este medio.

CPN había tomado la delantera temprano en el partido, cuando Adriana Dávila aprovechó un rebote luego de un saque de esquina de Gabriela de Ángel en el minuto 14.

CPN continuó generando peligro, especialmente con Alexandra Torres, quien tuvo varias oportunidades claras, incluyendo un disparo en los primeros minutos que fue detenido por la portera de Notre Dame, Victoria Otero, y otro intento al minuto 28 que mantuvo en alerta a la defensa.

Notre Dame se vio organizado y productivo a partir de la segunda mitad luego de que Pérez, de séptimo grado, protagonizó una amenaza con la zurda en el minuto 31.

A su tercera final

María Reina abrió el marcador temprano, cuando Cecilia Montalvo sorprendió con un gol de globo al minuto 11, luego de que la portera Coral Rodríguez salió al frente.

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Marista reaccionó tras el descanso y logró empatar 1-1 en el minuto 28 con un cabezazo de Paola Adorno. El onceno también generó otras oportunidades, incluyendo un intento de Emma Pagán al inicio de la segunda mitad.

“Es un logro muy grande representar a María Reina como entrenador y ser el que guía a estas jugadoras. Es un momento muy lindo el que estamos viviendo como programa”, manifestó el entrenador ganador, Fernando Rodríguez.

“Es la primera vez en la historia del Buzzer Beater que una institución se mete a tres finales consecutivas. Es verdad que las últimas dos no las hemos logrado, pero nuevamente estamos acá para ver si esta vez alzamos la copa grande”, añadió Rodríguez.

María Reina tuvo oportunidad de gol en un tiro libre tras una falta a Amanda Serrano, pero se fue por encima del travesaño.

Montalvo volvió a ser protagonista al convertir un penal en el minuto 46.