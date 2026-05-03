Los Tigres de Hatillo y los Atenienses de Manatí salieron airosos el sábado para intensificar la lucha por la clasificación a la postemporada en la sección Norte de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Tras completarse la jornada, Hatillo aseguró el segundo boleto clasificatorio de la sección y, a su vez, quedaron eliminados de contienda los Industriales de Barceloneta.

Los Tigres fabricaron nueve carreras en la octava entrada para imponerse 11-6 sobre los Titanes de Florida. Erick Sepúlveda lanzó tres entradas en blanco para acreditarse la victoria en relevo. A la ofensiva, Jay Feliciano conectó un cuadrangular y remolcó cuatro carreras, mientras Ángel “Gallo” Rosa desapareció la bola en dos ocasiones y empujó cinco anotaciones.

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Por su parte, Dereck Rodríguez lanzó juego completo para guiar a los Atenienses a una blanqueada 8-0 sobre los Montañeses de Utuado. El encuentro se reanudó en la cuarta entrada con ventaja 4-0 para Manatí.

Rodríguez ponchó a seis bateadores, permitió cinco hits y mejoró su marca a 4-1.

Con esos resultados, Manatí, Utuado y Florida continúan en contienda por dos boletos disponibles a la postemporada en la sección Norte. El panorama más complicado lo tienen los Montañeses, que están obligados a ganar sus dos partidos restantes y, además, dependen de una derrota de los Titanes o de los Atenienses para provocar un empate y mantenerse con vida.

En el Sureste, los Leones de Patillas blanquearon 2-0 a los Samaritanos de San Lorenzo con juego completo de Carlos Polanco, quien ponchó a siete bateadores y permitió apenas tres hits. Además, los Jueyeros de Maunabo derrotaron 2-1 a los líderes Azucareros de Yabucoa con labor combinada de Luisiel Rivera y Dennzel Ruiz.

En juego interseccional, los Grises de Humacao vencieron 7-5 a los Halcones de Gurabo con tres carreras impulsadas de Dickie González.

En la Metro, el Melao Melao de Vega Baja sorprendió 2-1 a los Maceteros de Vega Alta con jonrón de Julio Cajigas en la parte alta de la novena entrada. Evan Rosa lanzó el juego completo para llevarse la victoria. De esta forma, Vega Baja respondió tras una cadena de 13 derrotas y cerró la fase regular con marca de 3-17.

Por su parte, los Lancheros de Cataño superaron 6-4 a los Mets de Guaynabo con seis ponches en siete entradas del zurdo José Vélez.

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En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros vencieron 5-4 a los Fundadores de Añasco con siete entradas del derecho Roy Geigel.

Las Piedras elimina a Loíza

En el Este, los líderes Artesanos de Las Piedras sumaron su quinta victoria consecutiva al blanquear 10-0 a los Cocoteros de Loíza, que quedaron eliminados de la lucha por la clasificación.

Miguel Mejía lanzó las primeras seis entradas con seis ponches para apuntarse la victoria, mientras Yandel Tolentino completó la labor monticular en relevo.