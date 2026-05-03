Pasadas las 8:00 p.m. del sábado, Liz López y su hija Summer estaban a solo unos metros de cruzar la meta del 10K del Puente Teodoro Moscoso. La triatleta se había propuesto realizar una hazaña que llamó “Segunda Vuelta - Todas las Almas Cuentan”, con el fin de no dejar a nadie atrás.

Summer sufrió un aparatoso accidente en la madrugada del 1 de enero de 2016, cuando conducía hacia su casa por la autopista PR-22. La joven no llevaba puesto el cinturón de seguridad porque estaba intentando recoger su celular en el asiento del pasajero, y perdió el control del vehículo.

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Fue ingresada a intensivo con un cuadro clínico complejo, pero sobrevivió contra todo pronóstico. En la pasada década, ha tenido 22 cirugías en la cabeza, por lo que Liz conoce de primera mano lo que significa ver cómo los demás siguen adelante con sus vidas mientras ella sigue batallando.

Por esto, allí estaban ambas, esperando a los últimos de los más de 8,000 participantes de la carrera, luego de completar dos veces el tramo de 6.2 millas, tal y como se habían planteado. Liz decidió empujar a Summer hasta la meta al ver que ya estaba por cruzar un grupo de cinco personas al que habían acompañado a lo largo del tramo.

Sin embargo, minutos después se percató de que aún faltaba por cruzar la línea José Hernández, un paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés) de 75 años junto a su hija. ALS es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, provocando debilidad muscular, atrofia y la pérdida gradual de la capacidad para moverse, hablar, comer y respirar, según el portal Mayo Clinic.

“¡Qué inspiración!”, reaccionó López durante una entrevista con Primera Hora al ver a Hernández terminar el 10K del Puente Teodoro Moscoso. “Lo bajaron aquí para que él cruzara la meta. Yo estoy inspirada con cada ser humano. Más inspirada me siento yo con todas las personas que se estaban esforzando, que ellos con nosotros”.

“De verdad que, para mí, fue un honor poder compartir con ellos. Es una inspiración porque los últimos que están en la carrera son los más que están sufriendo y mentalmente luchando. Esto es algo que me llega al corazón porque tuvimos la oportunidad de estar con personas, con las que usualmente no estamos porque salimos adelante”, abundó.

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38 Fotos Los corredores Alexander Torres y Paola Figueroa finalizaron en la primera posición de ambas ramas al superar a más de 8,000 personas.

A diferencia de otras carreras en las que ha participado junto a Summer, López pudo conversar y conocer más a fondo a un sector de la comunidad atlética con el que no había tenido la oportunidad de compartir en esta ocasión. Con esto, espera inspirar a las demás personas a que se atrevan a cumplir sus sueños, sin importar la situación en la que se encuentren.

“Atrévete, ten curiosidad y rompe tus propias barreras porque, si hay otras personas con menos que tú y lo están haciendo, ¿como tú no lo vas a hacer? Eso es lo único que les quiero decir”, expresó la madre de la joven. “Me siento como que pude hacer algo tan importante hoy (sábado) porque ellos ahí a lo último me dijeron: ‘No sabíamos que esto iba a ser un regalo’. Ahí me di cuenta que todas las almas cuentan y que ellos necesitaban ese apoyo como quería que sintieran. Siento que logramos lo que vinimos a hacer”, continuó.

Por su parte, el orocoveño Alexander Torres ganó el 10K del Puente Teodoro Moscoso a solo meses de ganar el Medio Maratón San Blas con tiempo de 30:20 minutos. Le siguieron Arnaldo Martínez con registro de 30:55 y Fernando Ojeda con 31:22. Paola Figueroa repitió por segunda edición consecutiva como la ganadora en la rama femenina al cruzar la meta con 36:18. Jorelis Vargas finalizó en la segunda posición con 37:09, mientras que Keysha Duemeng terminó tercera con 38:52.

A la derecha, Arnaldo Martínez y Alexander Torres en el 10K del Puente Teodoro Moscoso. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

El 10K del Puente Teodoro Moscoso 2026 fue dedicado al comediante Raymond Arrieta, quien, además de hacer reír, ha impactado vidas a través de sus caminatas “Da Vida” a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez desde 2009.

Un porcentaje del dinero recaudado a través de las inscripciones irá dirigido a las fundaciones del Centro de Trauma, Hospital Pediátrico y la Good Bunny Foundation. Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental al brindar apoyo, recursos y esperanza a comunidades que enfrentan diversas necesidades de salud y bienestar en Puerto Rico.