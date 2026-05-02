El boricua José Luis Ortiz hizo historia este sábado al conquistar la edición 152 del Kentucky Derby a bordo de Golden Tempo, en una carrera donde Puerto Rico dejó una huella sin precedentes con un récord de siete jinetes en el partidor.

Su hermano Irad Ortiz Jr., abordo de Renegade, finalizó en la segunda posición. Tercero y cuarto llegaron Ocelli y Chief Wallabee.

El triunfo desató una celebración inmediata en Churchill Downs, en una jornada en la que el talento puertorriqueño dominó la conversación desde el inicio de la tarde. El evento reunió a un grupo histórico de jinetes boricuas: Además de los hermanos Ortiz también montaron John Velázquez con Further Ado; Jaime Torres en Incredibolt; Edwin Maldonado en Pavlovian; Manuel Franco en Albus; y Cristian Torres sobre Robusta.

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Golden Tempo wins the 152nd Kentucky Derby! 🌹 pic.twitter.com/4HwmCtq51S — Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 2, 2026

La participación de siete jinetes de Puerto Rico estableció una marca sin precedentes en la historia de la carrera. Hasta ahora, el máximo de boricuas en una misma edición había sido cuatro, alcanzado en varias ocasiones, incluyendo la edición de 2019 con Velázquez, Irad Ortiz Jr., José Luis Ortiz y Franco.

El ganador ejecutó una estrategia paciente en la recta final para imponerse en los últimos metros, superando a toda la competencia, pues marchaba último cuando buscó salir hacia afuera para encontrarse al final luchando el triunfo con su hermano en un cierre dramático que mantuvo al público de pie.

“Un sueño hecho realidad en la mejor carrera del mundo. La corro casi todos los años pero ganarla es muy especial. Mi padre y madre aquí. Hubiera querido tener a mi abuelo. Pero es increíble”, dijo el campeón apenas desmontó, aún con la emoción del momento.

“También quiero que él (Irad Ortiz, Jr.) gané también. Pero este era mi año y mi día”, destacó el también ganador ayer el Kentucky Oaks.

El desempeño del contingente boricua fue uno de los grandes focos de la jornada, con múltiples protagonistas en la contienda más importante del hipismo estadounidense.

Para Puerto Rico, el resultado reafirma el impacto de su escuela de jinetes en el escenario internacional, en una edición que ya queda marcada por la presencia histórica de siete representantes y un nuevo campeón con bandera boricua en lo más alto.

La prueba tuvo 19 ejemplares encaminados a la salida hasta el último minuto, cuando Great White fue retirado antes de entrar a la gatera porque se levantó en dos patas y cayo de espalda al piso, provocando que los veterinarios no le dieran permiso para correr en caso de que se hubiera lastimado.

La victoria también fue histórica toda vez que Cherie Devaux, la entrenadora de Golden Tempo, es la primer mujer entrenadora en ganar la prueba.

Golden Tempo pagó $8.24 en banca de primera; $19.14 en segunda y $11.90 en tercera.