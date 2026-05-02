Louisville, Ky. El entrenador Chad Brown recibió la aterradora llamada el otoño pasado de que Always a Runner tenía un caso grave de neumonía, algo que le impedía correr como una yegua de 2 años.

“Esta potra estaba luchando”, dijo Brown. “Su carrera estaba realmente en el aire”.

Tras pasar más de un mes en una clínica veterinaria y recibir tratamiento con una cámara hiperbárica, comenzó su carrera en las carreras en febrero. El viernes por la noche, Always a Runner demostró una vez más su dureza al ganar el Kentucky Oaks contra algunas de las mejores potrancas de 3 años del momento en la 152ª edición de la carrera y la primera que se corre bajo las luces en horario de máxima audiencia en Churchill Downs.

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WITH 5-1 ODDS, ALWAYS A RUNNER PULLS AWAY IN THE KENTUCKY OAKS! 🏇👀



📺: The 152nd Kentucky Oaks on NBC and Peacock pic.twitter.com/d18tMbA69x — NBC Sports (@NBCSports) May 2, 2026

“Esta potra es muy resistente, muy dura”, dijo Brown tras ganar el Oaks por primera vez. “Ella no tenía que estar aquí hoy. No tenía que volver a correr. Podría no haber corrido nunca, fácilmente. Me ha pasado con varios caballos. El hecho de que no sólo lo superara y acabara hoy aquí como caballo invicto en el Oaks es simplemente extraordinario”.

Montado por José Ortiz, Always a Runner hizo un movimiento en la última curva y necesitó toda la recta final para adelantar a Explora, de Bob Baffert, y a Meaning, de Michael McCarthy, antes de la línea de meta de la carrera de 1 1/8 de milla.

Meaning fue segundo por 1 1/4 cuerpos y Counting Stars tercero. Always a Runner terminó en 1:48.62 y pagó $13.04 por ganar, $7.46 por colocar y $5.44 por mostrar.

“Estuvimos ahí en todo momento”, dijo McCarthy. “Felicitaciones a Chad, esa potra vino corriendo. Fuimos los segundos mejores”.

Always a Runner impresionó a Ortiz, que nunca la había montado en una carrera antes del Oaks, sólo en un entrenamiento matinal. Ahora lleva 3 de 3.

“Chad tenía mucha confianza en ella”, dijo Ortiz, que ganó cinco carreras el viernes en Churchill Downs. “Él sabía lo que tenía. Me dijo: ‘Sólo sal ahí, conócela en el trabajo y te vas a sentir como un coche deportivo, como si fuera un Ferrari’. Y tenía razón. Me encantó su forma de trabajar, y aquí estamos. Hemos ganado”.

Brown intentará conseguir el doblete Oaks-Kentucky Derby el sábado con Emerging Market, que también padeció neumonía cuando tenía 2 años y sólo ha corrido dos veces. Tampoco ha ganado nunca el Derby.

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El jinete José L. Ortiz celebra tras lograr la victoria en el Kentucky Oaks con Always de Runner. De hecho, él tuvo cinco en la jornada. ( George Walker IV )

“Me quedo con las cosas que están funcionando”, dijo Brown. “Así que, con dos salidas, deberíamos estar bien”.

La primera noche de los Kentucky Oaks fue para la historia, pero también tuvo lugar ante grandes franjas de asientos vacíos. Muchos de los más de 100,000 aficionados que llenaron las tribunas y la pista desde última hora de la mañana hasta la tarde se habían marchado antes de la puesta de sol. Normalmente, el Oaks se disputa antes de las 6 de la tarde.

“Para mí ha sido un día muy largo”, dijo Ortiz. “Ha sido increíble. Buenas vibraciones. Es para el público. Si se divierten, para mí es bueno”.

Brown lamentó no poder recibir el trofeo en el infield, la tradición para el Oaks y el Derby que se trasladó al paddock debido a la hora. Aparte de eso, no tuvo ninguna queja.

“Fue una experiencia genial, y es agradable utilizar estas instalaciones con las luces y todo, y sin duda volvería a hacerlo. Obviamente, mi caballo corrió de maravilla”, dijo Brown. “(La ceremonia) fue lo único negativo. Todo lo demás ha sido una experiencia increíble hoy con este tiempo de posta”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.