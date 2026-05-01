Louisville, Kentucky. El caos de la salida del Kentucky Derby a veces decide en cuestión de segundos los dos minutos más emocionantes del deporte. Veinte caballos salen de la puerta de salida con mayor o menor éxito, lo que convierte la carrera hacia la curva en una locura.

Larry Collmus, presentador de la carrera por televisión para la NBC, suele centrarse en el favorito. Este año supone un reto.

“No sé quién será el favorito”, dijo Collmus. “Supongo que lo averiguaremos. Este año está muy abierto”.

Renegade, entrenado por Todd Pletcher y que será montado por el jinete boricua Irad Ortiz, Jr., parte como favorito, pero igual pudieran serlo Commandment, de Brad Cox, Further Ado o Chief Wallabee, de Bill Mott, en el momento en que los 20 participantes salgan por la puerta.

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Further Ado, de hecho, será montado por el jinete puertorriqueño miembro del Salón de la Fama, John Velázquez.

La primera etapa de la Triple Corona está tan abierta que al menos media docena de caballos tienen posibilidades legítimas de ganar la 152ª edición del Derby de Kentucky el sábado.

“Hay muchas posibilidades de ganar esta carrera”, dijo Chad Brown, entrenador de Emerging Market. “Se podría argumentar que la mitad de los caballos podrían ganar esta carrera si hicieran su mejor carrera y tuvieran un buen viaje”.

Renegade en la barandilla

Renegade partía como favorito 4-1 en la línea de la mañana, pero el pasado fin de semana se colocó en el puesto nº 1 de la barandilla. Ningún caballo ha ganado el Derby desde allí desde Ferdinand en 1986.

“No es el que habríamos elegido”, dijo Pletcher. “No es ideal, pero es lo que tenemos y haremos lo mejor que podamos con él”.

Cuando Pletcher vio las repeticiones de todas las carreras desde que se introdujo la nueva puerta de salida en 2020, pensó que sus caballos y otros en el carril se verían afectados negativamente y sus posibilidades comprometidas. El último caballo que rompió desde el interior para terminar en el dinero fue Lookin At Lee en 2017.

Se cuenta con Ortiz Jr. para guiar a Renegade a través del recorrido de 1 1/4 millas alrededor de la pista de tierra de Churchill Downs, y aunque todavía no ha ganado el Derby de Kentucky, está en su mejor momento como uno de los mejores jinetes del mundo.

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“Irad está montando en gran forma en este momento, por lo que sólo tiene que trabajar fuera”, dijo Pletcher. “Creo que su estilo natural de correr es asentarse y hacer una carrera como lo ha estado haciendo, así que no estamos buscando cambiar eso”.

El trío de Cox es un dúo pero sigue siendo formidable

Cox inscribió a tres caballos, pero se ha quedado con dos después de descartar a Fulleffort el jueves debido a una astilla en el tobillo trasero izquierdo del potro. Silent Tactic, de Mark Casse, y Right to Party, de Kenny McPeek, también fueron descartados, lo que deja a Great White, Ocelli y Robusta en el extremo exterior.

Tanto Commandment como Further Ado han demostrado su capacidad para terminar primeros en esta clase de caballos de 3 años. Commandment lleva cuatro victorias consecutivas, incluido el Derby de Florida, mientras que Further Ado se recuperó de una larga ausencia y ganó el Blue Grass Stakes.

Ahora se enfrentarán a rivales que prosperaron en todo el país.

“Hay mucho talento, obviamente, procedente de diferentes regiones, ya sea California, Florida, Luisiana, Nueva York”, dijo Cox. “Siento que los caballos de Florida fueron definitivamente la región más fuerte este año”.

Potente, de Bob Baffert, fue segundo tras So Happy en el Derby de Santa Anita, en el sur de California, y Litmus Test procede de Oaklawn Park, en Arkansas. Baffert está empatado con el mayor número de victorias en el Derby entre los entrenadores y puede hacerse con el récord si una de sus apuestas arriesgadas sale bien.

Con Danon Bourbon y el criado en casa Wonder Dean, Japón vuelve a tener una fuerte presencia dos años después de que Forever Young quedara en un reñido tercer puesto. El país busca su primera victoria en el Derby.

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¿Sin supercaballo?

No parece que haya un súper caballo en este campo que sea capaz de arrasar en la Triple Corona como Justify en 2018 y American Pharoah en 2015.

“No hay de ninguna manera un American Pharoah aquí, al menos hasta este punto, yendo a la carrera”, dijo Brown. “Ahora, quien gane esta carrera y siga adelante, tal vez uno emerja y se convierta en uno de los mejores caballos de 3 años de los últimos años. ¿Quién sabe?”

La pregunta más importante es si alguno de ellos tendrá la oportunidad, dada la reticencia de propietarios y entrenadores a hacer correr a un caballo dos semanas después en los Preakness Stakes, que este año se celebran en Laurel Park mientras se reconstruye el hipódromo de Pimlico. Dos de los cuatro últimos ganadores del Derby de Kentucky no corrieron en el Preakness, que pronto podría trasladarse del tercero al cuarto fin de semana de mayo para atraer a más caballos.

Otros jinetes boricuas

Otros jinetes boricuas que también estarán en la prueba lo son Jaime Torres, sobre Incredibolt, quien partirá por la puerta 11; Cristian Torres, con Silent Tactics, en el puesto 13; José Luis Ortiz sobre Golden Tempo desde la puerta 19, Edwin Maldonado, por Pavlovian, por el puesto 17, y Manuel Franco, sobre Albus, en el carril 2.

José Luis busca su primera victoria en el Derby, luego de haber ganado previamente las otras dos carreras de la Triple Corona: el Preakness y el Belmont Stakes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.