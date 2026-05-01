Los Cangrejeros de Santurce pusieron fin a su racha negativa el jueves, mientras que en otro juego el armador Jezreel De Jesús alcanzó los 5,000 puntos en su carrera, aunque en causa perdida en la jornada del Baloncesto Superior Nacional.

De Jesús logró la histórica marca, pero los Leones de Ponce cayeron 94-91 ante los Vaqueros de Bayamón. El veterano escolta finalizó con 24 puntos, tras iniciar la noche con 4,987. Alcanzó los 5,000 con un tiro libre restando 3:38 del segundo parcial, acercando a Ponce 39-38.

Con el logro, se convirtió en el jugador número 83 en superar la cifra en el BSN. De sus puntos, 3,028 han sido con los Leones. El pionero en alcanzar la marca fue Juan ‘Pachín’ Vicéns.

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Bayamón dominó la primera mitad, 50-46, y resistió en el cierre. Un triple de Jalen Crutcher puso arriba a Ponce 86-85 con 4:02 por jugarse, pero un tapeo de Renaldo Balkman devolvió la ventaja a los locales, 87-86, con 2:58. Balkman selló luego un avance de 7-0 con una jugada de tres puntos que aseguró el triunfo, 92-86, con 1:28 restantes.

De Jesús y Crutcher lideraron a Ponce con 24 puntos cada uno. Darius Bazley sumó 17 con 10 rebotes y Brady Manek añadió 11.

Por Bayamón, Xavier Cooks, Javier Mojica y Stephen Thompson anotaron 14 puntos cada uno, mientras Jae Crowder y Jordan Cintrón aportaron 12. Balkman terminó con 11 unidades y 10 rebotes.

Con el resultado, los Vaqueros mejoraron a 10-6 para mantenerse al frente del Grupo A. Ponce, por su parte, cayó a 6-9, en el quinto lugar del Grupo B.

Santurce, en tanto, consiguió una victoria que le permitió cortar su racha de derrotas, recuperando terreno de cara a la recta media de la temporada.

Los Leones regresan a la acción el sábado cuando visiten a los Cangrejeros en el coliseo Roberto Clemente.