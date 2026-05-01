Minneapolis. Los Timberwolves de Minnesota tuvieron muchos momentos de calma durante la temporada regular, pareciendo que no pasaban apuros a veces mientras luchaban por recuperar la forma que les llevó a las finales consecutivas de la Conferencia Oeste en los dos últimos años.

El interruptor de la postemporada se encendió contra los rivales Nuggets de Denver, como los jugadores prometieron todo el tiempo. La energía y la urgencia nunca fueron mayores que en la victoria del jueves en el sexto partido de la serie, en el que los Timberwolves se sacudieron la ausencia de sus tres mejores escoltas y vencieron 110-98 a los Nuggets.

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THE TIMBERWOLVES ELIMINATE THE NUGGETS 🐺



Minnesota handles Denver in six games despite injuries to advance 🔥 pic.twitter.com/ACjWLY48f6 — ESPN (@espn) May 1, 2026

“Sigue siendo parte de nuestro crecimiento”, dijo el entrenador Chris Finch. “Hemos estado muy bien en los momentos importantes. Nuestra consistencia a veces a lo largo de la temporada no siempre está ahí, lo que realmente no nos gusta de nosotros mismos, pero sabemos que lo tenemos en nosotros mismos para hacer frente a estos momentos.”

Jaden McDaniels claramente sí.

Nadie en los Timberwolves encarna mejor la naturaleza mercurial de este equipo unido pero a menudo temperamental que McDaniels, el alero de sexto año que se ha hecho un nombre en esta serie.

McDaniels, que persiguió incansablemente al escolta All-Star Jamal Murray alrededor de las pantallas y por todas partes por donde intentaba pasar a lo largo del perímetro, limitándolo a 4 de 17 en tiros en el sexto partido, hizo aún más en el aspecto ofensivo.

Con una gran parte de la creación de tiro del equipo ausente debido a las lesiones de Anthony Edwards, Donte DiVincenzo y Ayo Dosunmu, McDaniels hizo 13 de 25 desde el suelo para 32 puntos con 10 rebotes.

“Lo que más me enorgullece de él es su control emocional, su capacidad para mantener el equilibrio y no reaccionar de forma exagerada ante la adversidad, las llamadas o los tiros fallados, o los errores”, dijo su compañero Rudy Gobert. “Se mantuvo presente y dio un gran paso adelante cuando más lo necesitábamos, así que estoy muy, muy orgulloso de él”.

McDaniels añadió aún más picante a esta rivalidad bien desarrollada al principio de la serie con su manta de “malos defensores” dirigida al rival, y no ocultó la motivación que le produce ver “Denver” o “Nuggets” cosido en la camiseta del otro equipo.

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“Lo único que le dije, después de que hiciera sus comentarios, fue: ‘Ahora es el momento de respaldarlo’”, dijo Finch. “Y hablar no importa. Tienes que hacerlo. Sabía que iba a esforzarse, así que estaba preparado, lo asumió y respondió”.

Más tarde, McDaniels enfadó a la estrella de los Nuggets Nikola Jokic al recibir una bandeja sin oposición en los últimos segundos de la aplastante victoria de Minnesota en el cuarto partido, lo que provocó un breve forcejeo.

McDaniels tuvo su peor partido de la serie en la derrota en el quinto partido el lunes, cuando fue abucheado a menudo por el público de Denver, pero respondió en su cancha con uno de los mejores partidos de su carrera.

Cuando los Timberwolves trataban de sentenciar el partido, McDaniels lanzó el puñal, con su característico tiro desde media distancia, para darles una ventaja de siete puntos con 1:06 por jugar. Luego interceptó un pase acosado de Jokic para recuperar el balón e iniciar un desfile hacia la línea.

Jokic dio un abrazo a McDaniels tras la bocina final, una muestra de respeto por parte del tres veces MVP de la NBA pese a la irritación que le causó durante toda la serie.

“Estoy feliz de que haya terminado, feliz de que hayamos podido salir victoriosos”, dijo McDaniels. “Se dijeron cosas. Estoy contento de que todos hayamos podido demostrar nuestro punto, conseguir la victoria y pasar a la siguiente ronda.”

Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs han estado esperando. Acogerán el primer partido el lunes.

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“Me imaginaba que el verdadero ganador de esta serie iba a ser San Antonio, porque estos dos equipos se iban a quitar muchas piezas el uno al otro, y lo hicieron”, dijo Finch. “Así que no estoy seguro de lo que nos queda en pie antes de ir allí”.

Los Timberwolves pueden dar mucha guerra, aunque estén cortos de efectivos y en inferioridad numérica.

“Tienes que creer que puedes ganar, pase lo que pase”, dijo Gobert. “Obviamente nos faltan algunos jugadores muy importantes, ¿verdad? Pero no importa quién esté ahí fuera, creemos en nuestra defensa. Creemos en la confianza mutua. Todo es posible”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.